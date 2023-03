Video: un marplatense contó que fue acosado por Marcelo Corazza y dio detalles escalofriantes

De acuerdo a su relato, conoció al imputado en el 2009 en un vip de un local bailable, donde, luego de una charla, le habría propuesto ir a otro lugar, con la promesa de presentarle a productores de GH.

"Yo tenía 16 años, él se me acercó y me preguntó de dónde era, y me convidó alcohol, pero yo no acepté", comenzó a contar el entrevistado en Crónica TV. "Yo lo reconocí por el furor que había sido Gran Hermano en 2001 y siempre me gustó la televisión", agregó.

Siempre, según el relato de Matías, Corazza lo habría invitado a seguir la charla en otro lugar, a lo que él respondió que le preguntaría a los amigos que lo acompañaban esa noche. "Me dijo que yo tenía buen perfil, que me iba a dar una mano para entrar a Gran Hermano, pero cuando le dije si podía ir con mis amigos, me dijo 'no, vení vos' ", recordó.

Según contó, esa noche Corazza le dijo que estaba "parando" en una casa de Mar del Plata junto a productores del reality show más famoso del país. "Se me acercaba, me convidaba su bebida y se me insinuaba, como que tenía otras intenciones", aseguró.

"Hoy en día, al ver todo lo que pasó, y al recordar la situación aquella en el boliche, me doy cuenta de que, de haber aceptado ir con él y sus amigos, hubiera sido una víctima más", afirmó.

"En ese momento, si mis amigos no me decían que no vaya solo, capaz que hubiese ido, y hubiera pasado a mayores, por eso hablo, porque se aprovechan de la necesidad de la gente y él uso la excusa de Gran Hermano", añadió.