Wanda Nara contó el mal momento que atraviesa su hijo Benedicto

En medio de los estudios de salud que la propia Wanda Nara confirmó que se estaba haciendo porque unos valores no le habían dado bien, la predisposición de toda su familia se mostró al instante con el objetivo de acompañarla en esta situación. “Tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. Me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, había dicho la conductora de Telefe a través de su cuenta de Instagram llevando tranquilidad y cierta claridad para los más de 16 millones de usuarios que la siguen.