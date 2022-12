Wanda Nara llevó a L-Gante al dentista

Antes de visitar al dentista, la pareja disfrutó de una noche en el boliche Tequila, donde también estaban Camila Homs y su ex, Rodrigo De Paul. Ninguno de los dos perdió la oportunidad de acercarse para llevarse una selfie de recuerdo, ya que el deportista se consagró Campeón del Mundo con la Selección Argentina.

¿Y Mauro Icardi? En una entrevista, Wanda dijo que el futbolista no acepta la separación. "No quiere separarse. Pero lo cierto es que, desde octubre, decidí poner distancia. Las cosas no fluían. Nos peleábamos Hay situaciones en las que es mejor separarse para que continúe la paz familiar. Veo muchísima gente que llega a grande con un matrimonio horrible y eso ¿de qué te sirve? No hay un premio por aguantar. Quiero alguien que me haga feliz y que dure lo que dure la felicidad y la tranquilidad. Si tuviera un novio, los primeros en enterarse serían mis hijos, que son muy pegados a mí", comentó.