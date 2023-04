Wanda Nara publicó una inquietante reflexión en redes: ¿nueva crisis?

Espectáculos El drástico cambio de look de Camila Homs

“Me hiciste daño, pero tuve que aprender que sin dolor no había amor y sin amor no somos nada”, comenzó escribiendo la mediática en su cuenta de Instagram y agregó: “Porque nada va a cambiar un río de lágrimas que sola tuve que nadar. Quizás no eras para mí, aunque yo era feliz”, cerró Nara con el emoji de un corazón.

Junto al texto Wanda dejó una imagen para sus más de 16 millones de seguidores que se sacó luciendo un body negro mientras en el espejo del fondo se refleja su espalda y pelo recogido súper lacio y un buen makeup estilo smokey eyes. La publicación superó los 400 mil me gusta y cientos de comentarios en pocas horas. Allí familiares, fanáticos y amigos le regalaron cientos de elogios además de preguntarle sobre la sorpresiva frase.

Quién se proclamó casi al instante fue Icardi y sorprendido por las declaraciones públicas de su mujer, quiso expresar su visión al respecto. “¿Te pusiste romántica? ¿Poeta, o andas con extrañitis?”, escribió Mauro intrigado. Y luego la elogió: “Cada día más linda!!”. A la vez, agregó varios emojis de corazones y la carita de emoción.

También comentó el posteo fue Zaira, la hermana de Wanda y le escribió sólo dos emojis de sorprendida sin entender qué era lo que estaba pasando. A pesar del intercambio en redes y de lo que subió Nara, todo parecería seguir en paz y armonía entre los padres de Isabella y Francesca, que por el momento tienen una relación a distancia por cuestiones laborales de ambos.

La única crisis que se le conoció a Mauro Icardi y Wanda Nara tras más de once años juntos fue en 2021 cuando el jugador vivió un affaire con la China y, a pesar de que intentaron continuar, les llevó meses e incluso un año poder superar el escándalo. Incluso la pareja estuvo a punto de firmar el divorcio aunque eso quedó en pausa porque todo se calmó entre ellos.

A Wanda Nara se la ha criticado durante mucho tiempo por el exceso de Photoshop en las imágenes que comparte en sus redes sociales. Pero esto no es todo, ya que además le suman la teoría de que la mediática busca imitar y parecerse a nada más ni nada menos que a Suárez, la actriz con la que su marido la engañó en el famoso WandaGate.

Es que los usuarios sostienen que Nara se excede con los retoques y filtros de Instagram con este objetivo, aunque ella lo niega. En una nota hace unos meses con Socios del Espectáculo aseguró: “No tengo idea de lo que ella sube porque la tengo bloqueada así que no sé de qué me estás hablando”.

