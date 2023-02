Willy Quiroga y Vox Dei festejan 52 años de "La Biblia" en Mar del Plata

Farándula La ex novia marplatense de Fede Bal tomó una durísima decisión: millones de pesos a la basura

La Biblia, segundo álbum de la banda, tuvo la conformidad de la Iglesia y fue lanzado el 15 de marzo de 1971 por el sello Disc Jockey. Fue editado como vinilo doble, contó con más de 150 horas de grabación y marcó un hito en la historia del rock argentino. Se presentó con cuatro funciones en el Teatro Presidente Alvear de la Ciudad de Buenos Aires donde Nacho Smilari ocupó el lugar de Godoy; luego de eso la banda siguió como trío.

El éxito de La Biblia fue indiscutible e incluso en 2021 la sede del Vaticano en Argentina le otorgó una mención honorífica. Ese mismo año diversos artistas de distintos géneros musicales lo han homenajeado con invitaciones en programas de TV y escenarios.

Vox Dei es una de las bandas fundacionales del rock argentino y una de las pocas que continúa en actividad. Se formó en la ciudad de Quilmes en el año 1967 al reunirse Willy Quiroga (Bajo y Voz) Rubén Basoalto (Batería), Ricardo Soulé (Guitarra, Voz y Armónica) y Juan Carlos Godoy (Guitarra y Voz).

Willy es el único miembro que ha participado en todos los discos del legendario grupo hasta la fecha. Las canciones "Es una Nube, No hay duda", "Esta noche no parece igual", "Compulsión", "A Nadie le Interesa Si Quedas Atrás (Total Que…)", "No Dejaré Que Viva En Mí" y "Tan solo un Hombre" de 1971" son clásicos de su autoría.

Actualmente el grupo musical se encuentra conformado por Willy Quiroga, Carlos Gardellini (Guitarra y voz), Simón Quiroga (Batería), Maxi Ruffo (Guitarra) y Alejandro Arias (Teclados).