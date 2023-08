Yanina Latorre se descompensó en vivo en su programa de televisión y tuvieron que asistirla

Según reveló De Brito, Latorre “andaba mal del estómago”. “Hace unos días que viene mal, y en el corte le bajó un poco la presión”, añadió el conductor de LAM mientras que Nazarena Vélez afirmaba y aseguraba que a su compañera le dolía mucho “la panza”.

“Pepe la llevó a su casa. Pero está bien. Se sentía un poco mal y prefirió irse antes”, concluyó Ángel.

La pelea de Moria Casán y Yanina Latorre

La “One” está en pareja con Fernando Galmarini (padre de Malena Galmarini) y manifestó en varias oportunidades su apoyo a Sergio Massa. Sin embargo, en la gala de la foto del Bailando 2023 habló sobre el aumento del dólar y sus dichos fueron, como siempre, polémicos.

Cuando Ángel de Brito le preguntó sobre la dramática escalada del dólar en los últimos días, Moria Casán afirmó: “No me fijo porque no compro en dólares. Me gusta que el dólar esté explotado así, si tengo que pagar cosas, cambio mejor, a mí me sirve”.

Yanina Latorre no habló en LAM, pero recurrió a su cuenta de X para expresar su opinión sobre el tema. “Gran trabajo el de Sergio (Massa). La estamos pasando bomba con la inflación anual al 140%, el dólar baratito a 730, el Fondo, la pobreza y la mar en coche. Ahhhh, cierto. Es que MO ahorra en dólares, y todo esto le conviene. Se ve que Massa es para algunos”, tuiteó la rubia.

Fuente: Radio Mitre