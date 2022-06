El medicamento administrado, llamado dostarlimab, es un fármaco de inmunoterapia utilizado en el tratamiento del cáncer de endometrio, pero esta fue la primera investigación clínica sobre si también era eficaz contra los tumores de cáncer de recto.

Los primeros resultados, publicados en 'The New England Journal of Medicine', sugieren que es sorprendentemente efectivo. Del mismo modo, el equipo de investigación dice que la remisión exitosa del cáncer observada en cada paciente del ensayo puede no tener precedentes para una intervención farmacológica contra el cáncer.

Es importante señalar que los resultados positivos solo se han visto en 12 pacientes hasta ahora (el ensayo aún está en marcha), los cuales tenían tumores con mutaciones genéticas llamadas deficiencia de reparación de errores de emparejamiento (MMRd), que se observan en un subconjunto de aproximadamente el 5-10% de pacientes con cáncer de recto.

Los pacientes con estos tumores tienden a responder menos a los tratamientos de quimioterapia y radiación, lo que aumenta la necesidad de la extirpación quirúrgica de sus tumores.

Sin embargo, las mutaciones de MMRd también pueden hacer que las células cancerosas sean más vulnerables a la respuesta inmunitaria, especialmente si se ven reforzadas por un agente de inmunoterapia, en este caso, un inhibidor de puntos de control, que desencadena restricciones en las células inmunitarias para que puedan matar las células cancerosas de manera más efectiva.

"Cuando esas mutaciones se acumulan en el tumor, estimulan el sistema inmunológico, que ataca las células cancerosas cargadas de mutaciones", explica Díaz. "Pensamos: 'Vamos a intentarlo antes de que el cáncer haga metástasis como primera línea de tratamiento", añade.

El tratamiento

El dostarlimab se administró cada tres semanas durante seis meses y tuvo un coste aproximado de unos 12.500 euros por paciente. Este fármaco permite descubrir las células cancerígenas para que el sistema inmune consiga destruirlas.

Entre el 3 y el 5% de los pacientes que toman inhibidores de control tienen problemas que, en algunos casos, provocan debilidad muscular y dificultades para masticar o tragar. Pese a todo, los médicos son cautos y señalan que "todavía es pronto para asegurar que este fármaco servirá para la curación definitiva". Y confirman que “los resultados están siendo únicos y sin precedentes y el futuro apunta a ser muy esperanzador”.

Es importante remarcar que es un ensayo preliminar al que todavía le queda mucho camino por andar para llegar a ser un tratamiento al alcance de todos los pacientes.

Evitar la quimioterapia y radioterapia

Por lo general, los pacientes con este tipo de tumores se someten a quimioterapia y radioterapia antes de la extirpación quirúrgica del cáncer. Desafortunadamente, para muchos pacientes, estos tratamientos tienen consecuencias que pueden durar el resto de su vida.

"El tratamiento estándar para el cáncer de recto con cirugía, radiación y quimioterapia puede ser particularmente difícil para las personas debido a la ubicación del tumor", remarca la oncóloga médica de MSK Andrea Cercek, coautora del estudio. "Pueden sufrir disfunción intestinal y vesical que altera la vida, incontinencia, infertilidad, disfunción sexual y más", ejemplifica.

Los pacientes que se sometieron al ensayo hasta ahora han evitado por completo estos procedimientos y sus efectos secundarios asociados.