"Estaba solo drogándose": Julieta Ortega y el día en que fue a la casa de Jack Nicholson

En medio de un relato sobre los tres años que vivió en Los Ángeles, Estados Unidos, durante la década del '90, la hija mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar fue consultada acerca de su visita a la mansión del reconocidísimo actor de Hollywood.

Según publicó Clarín, Ortega contó: "Caer en la casa de alguien así solo te puede pasar en Los Ángeles... Fue muy bueno. No me lo voy a olvidar en mi vida. Encima no había teléfonos y yo decía 'no puedo creer que no voy a tener una foto'".

En ese sentido, la actriz dijo: "Aparte en un momento empecé a dar vueltas y no me estaba viendo nadie, podría haber fotografiado toda su casa y habérsela mandado a todos mis amigos actores que cuando llegué no podían creer la historia".

Y ante la consulta de los conductores, quienes quisieron saber qué había visto, Julieta aseguró: "Vi todo: drogas, una sola variedad que me bastó; relojes de oro, un pijama de seda, pantuflas y habanos y arte".

"No voy a contar toda la anécdota porque tampoco es tan entretenida pero llegamos porque estábamos con un amigo de mi amiga (por la mexicana Érika Camil, exnovia de Luis Miguel) que dijo 'voy a pasar por la casa de un amigo' y después nos dimos cuenta de que era todo una emboscada. Nos llevó para ver si alguna se quedaba ahí y cuando nos dimos cuenta nos fuimos", reconoció la hija de Palito.

Jack Nicholson.png

Sobre las "cuatro horas" que ella y Érika pasaron con el protagonista de El Resplandor, Julieta indicó: "Estuvimos escuchándolo hablar porque él trabajó muchísimo para ver quién arrimaba y en un momento dijo 'pónganse cómodas, hagan lo que quieran, ¿quieren meterse al jacuzzi? Hay trajes de baño' y yo me metí".

"Fui al baño, abrí un cajón y (efectivamente) había varios trajes de baño de mujer para elegir y me acuerdo que antes de que él baje y sepamos que estábamos en su casa, mi amiga que sabía mucho de arte, empezó a mirar los cuadros y me dijo 'no sabés el arte que hay en esta casa. Eso es un Picasso, y esto un no sé qué...'", sumó la actriz.

La protagonista de Tres Poemas (Canal Encuentro) también dijo que Nicholson les contaba historias de todas sus películas, y que, como hacía poco tenido un hijo "con una mesera que vivía al lado, en otra casa, había muchas fotos de bebés" y también había "palos de golf" y "fotos con otra gente".

Además, Julieta dijo que le dio "mucha tristeza" porque "el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es una fecha muy importante" y el actor "estaba solo drogándose".

Sobre el final de su relato, Julieta reveló cómo fue que salieron de la casa del artista. "Mi amiga me miró y me dijo: 'Vámonos'. Y yo le dije 'sí', y el amigo empezó a transpirar porque le falló el plan y el otro (por el actor) se quedó enojado y ni nos despidió, se quedó arriba", detalló la famosa artista.