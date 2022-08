Estafa a docente marplatense: cómo actúan los delincuentes

La víctima -que es docente de nivel inicial, profesora de yoga y terapeuta de reiki- hizo la denuncia en las últimas horas en la fiscalía de Delitos Económicos y precisó que el monto de la estafa asciende a $ 1.125.000.

"En julio me mandó la solicitud de amistad de Facebook y empezamos a hablar. Me contó que trabajaba en una empresa de transporte marítimo, que era el jefe de operaciones y logística y que había quedado varado en un barco en Canadá cuando estaba yendo para su país, Reino Unido. Me mandaba fotos que coincidían con las de su perfil en Facebook y le creí", contó la víctima.

Pese a que nunca se habían visto personalmente, la docente cayó en el engaño y le hizo tres depósitos: el primero de $125.000, el segundo de $ 500.000 y el último de $ 500 mil. "Perdí los ahorros de toda mi vida -confesó-. Me lavó el cerebro. Soy profesional, no sé cómo caí".

Los delitos informáticos vienen creciendo de manera exponencial desde el inicio de la pandemia y la preocupación por los robos online siguen siendo entre los más denunciados en la fiscalía de Delitos económicos.

Respecto a encontrar a los delincuentes que realizan estas estafas, la instructora judicial Sabrina Lamperti, subrayó que es "difícil" porque "muchas veces son usuarios radicados en el extranjero que hace muy difícil rastrearlo".

Asimismo, Santiago Trigo, especialista en ciberdelitos e integrante de Infolab , indicó que los delincuentes “utilizan la técnica de manipulación de personas, el cuento del tío. Juegan con el apuro, no nos dejan cortar, no nos dejan pensar”, puntualizó. “No son improvisados, tienen una forma de realizar la estafa y nadie está exento a ser víctima”, agregó.