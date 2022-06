Estas son las novedades que trae Whatsapp Plus

Lo llamativo y tentador de WhatsApp Plus son las variantes que ofrece al momento de usar el servicio de mensajería. Esta versión no se trata de una alternativa que funciona como complemento a la plataforma básica. Lo bueno de ello es que los usuarios, al utilizarla, no se quedan sin los beneficios que ofrece la App original.

La aplicación independiente conserva la mayor parte de la interfaz de usuario y la funcionalidad del WhatsApp común, lo que ayuda a los usuarios a adaptarse a ella con relativa facilidad.

Whatsapp Plus ofrece distintos beneficio y funciones nuevas, y de hecho para algunos desarrolladores está varios pasos adelante del equipo oficial de la App de mensajería.

Estos son algunos de los beneficios que pone a disposición de quienes quieran utilizarlo:

Temas

Esta versión del servicio de mensajería ofrece más de 700 temas y la posibilidad de tener un chat personalizado, con una biblioteca de temas muy diversos

Emojis

A pesar de la gran cantidad de emojis que ya ofrece el WhatsApp común para elegir, la versión Plus tiene muchos más para elegir.

Privacidad

La aplicación oficial te permite ocultar tus recibos de lectura, lo que deshabilita la marca azul para que no se muestre cuando leíste un mensaje. Al habilitar tales funciones, también perdés el derecho a ver marcas azules cuando se leen tus mensajes, o saber quién ha visto tus actualizaciones de estado. Afortunadamente, WhatsApp Plus no tiene tales restricciones. Esto significa que podés mantener su privacidad intacta sin tener que sacrificar verla desde el otro lado de la conversación.

Interfaz de usuario

Además de la opción de utilizar temas personalizados, WhatsApp Plus te permite personalizar el portal de chat de todas las formas posibles.

Desde el tipo y el tamaño de la fuente hasta sus colores, casi no hay parte de la experiencia del usuario que no puedas modificar a tu gusto.

Requisitos de la lista de contactos

El WhatsApp oficial requiere que te tomes la molestia de agregar contactos a tu lista de contactos antes de poder enviarles mensajes. No tenés que preocuparte por todo eso con WhatsApp Plus.

Siempre que el contacto al que deseás enviar un mensaje de texto tenga una cuenta de WhatsApp y esté asociada con el número de teléfono al que estás enviando mensajes de texto, no tenés que guardarlos.

Uso compartido multimedia mejorado

Muchos usuarios se quejan de problemas de calidad al enviar archivos a través de la plataforma original de WhatsApp.

Cuando esos archivos no están muy comprimidos, es posible que no se puedan enviar debido a su tamaño.

En WhatsApp Plus se elevó el requisito de tamaño de archivo, lo que permite compartir archivos pesados y videos más largos sin tener que comprimirlos primero o dividirlos en partes.