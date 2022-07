Exitoso comienzo de la "minicumbre" internacional, con un libro para pensar Mar del Plata

Ante más de 500 personas se presentó el libro titulado “Debates para la Planificación Estratégica de la Ciudad 2050”, que recopila las exposiciones de destacados especialistas sobre temas como urbanismo, justicia, salud, turismo, trabajo, educación, gestión ambiental y economía, que se dieron entre 2017 y 2019. El trabajo publicado, en un hecho inédito, fue prologado por los responsables de las universidades públicas y privadas con sedes en la ciudad.

Contó con la organización de Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata, un espacio amplio, plural y participativo para proyectar el desarrollo de la ciudad, interactuando entre los sectores público y privado, y la activa participación de nuestras universidades.

En la mañana de este jueves habrá una continuidad, entre las 9 y las 11, en el mismo hotel, donde se llevará a cabo una “ronda de negocios” entre representantes de las Embajadas y empresarios, productores y emprendedores marplatenses.

“Nuestros principales objetivos son mostrar Mar del Plata al mundo y hacer una planificación estratégica a la largo plazo de la ciudad”, dijo Rodolfo “Manino” Iriart, principal impulsor de Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata.

manino iriart.jpg

El evento contó con la participación de invitados representativos de distintos ámbitos empresariales, productivos, educativos y profesionales e integrantes de organizaciones no gubernamentales de nuestra ciudad. Numerosos periodistas no solo estuvieron “cubriendo” la actividad, sino que además asistieron para seguir de cerca y con atención los detalles de la actividad.

Desde el ingreso al emblemático hotel, hasta uno de los salones del primer piso, los asistentes pasaban por estaciones especialmente montadas en las que con actores y actrices se representaban distintos momentos de la historia de Mar del Plata. Sobre el final del recorrido, dentro de un túnel a pura tecnología, los invitados eran recibidos por un holograma interactivo.

Este encuentro también fue un relanzamiento de este espacio plural, de reflexión y debate interdisciplinario, que trabaja en proyectar la Mar del Plata del futuro.

En el inicio de la presentación del libro se proyectó un video introductorio que resumió el trayecto recorrido durante este tiempo. Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata se ha caracterizado siempre por tener participación internacional en cada una de sus iniciativas. Es así que han estado presentes la ONU, la OEI, la CEPAL y la OIT.

Acto seguido, se presentó a Iriart. Tras agradecer a todos los que hicieron posible esta “minicumbre”, dijo: “La forma de pensar estratégicamente las ciudades del futuro se hace con la participación de todos los sectores”.

“Pensar es hablar de la pluralidad y de la participación. Agradezco al intendente y a los concejales de todos los partidos políticos que pese a creencias o críticas constructivas están acá. Estamos juntos con la posibilidad de debatir la Mar del Plata del futuro. La política tiene que apostar, a través de estos espacios, a las cosas positivas”, sostuvo el director nacional del Correo Argentino. Y completó: Nosotros tenemos una oportunidad, tenemos que aprovecharla. Tenemos el mundo en Mar del Plata y queremos más Mar del Plata en el mundo”.

Luego, Iriart le dio la bienvenida al intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, quien felicitó a los organizadores por la convocatoria y dio la bienvenida a los diplomáticos. “Están en la ciudad más linda del mundo, es una alegría tenerlos a ustedes acá. Esto va con una ciudad que tiene rumbo, para pensarla para nuestros hijos, nietos y para nosotros, que merecemos vivir en una ciudad con las potencialidades que tenemos. Hay que pensar en una sola manera que es juntos, esto es clave para lo que viene”, expresó el jefe comunal.

Los representantes de las cinco universidades, quienes participaron de cada uno de los encuentros y que escribieron el prólogo del libro, expresaron cómo fue la experiencia de trabajar en conjunto por primera vez.

Dieron sus discursos Daniel Reynoso, secretario académico de la Universidad Nacional de Mar del Plata; Amado Zogbi, rector de la Universidad Atlántida; Fernando Scholtus, rector de la Universidad Tecnológica Nacional. También lo hicieron Marcela Luján, vicerectora de la Universidad CAECE y Melanie Markmann, decana de Ciencias de la Educación de la Universidad FASTA.

A continuación, tuvieron la palabra a los representantes del sector empresario. Juan Blas Taladrid, presidente de UCIP (Unión del comercio, la industria y la producción); Alberto Chevallier, presidente del Parque Industrial y Bernardo Martínez Sáenz, presidente de ATICMA (Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación).

También tuvieron su espacio los diplomáticos y representantes extranjeros quienes brindaron unas palabras sobre la importancia de espacio amplio, plural y participativo.

En primer lugar tuvo la palabra Jang Myung Soo, embajador de Corea; Hovhannés Virabyan, embajador de Armenia; Fares Yassir, embajador Marruecos; Aleksandra Maria PIATKOWSKA, embajadora de Polonia y Jorge Ramiro Tapia Sainz, embajador de Bolivia.

Desde la organización se agradeció la presencia a los representantes extranjeros y el tiempo que dedicaron al compartir el interés de visitar Mar del Plata y también de hacer conocer su país en nuestra ciudad.

Para hablar en la presentación del libro se le dio lugar al prestigioso consultor, profesor y conferencista colombiano Jorge Melguizo, quien había estado en 2018 invitado por la misma organización para exponer en el primero de los encuentros.

“Podemos soñar con una Mar del Plata mucho mejor, tenemos que transformarnos cultural y socialmente, tenemos que construir espacios de diálogo, puntos de encuentro. Siempre serán necesarios y es urgente sentarnos a conversar diferencias quienes construimos las ciudades desde puntos de vista distintos. Hay que intentar hacer acuerdos poniendo sobre la mesa las cartas para construir nuevas realidades sociales”, explicó el conferencista.

Melguizo ha dedicado su vida a la formulación de proyectos sociales de transformación en Medellín, desde agrupaciones barriales y ONG hasta la administración pública. Ex gerente del Centro de Medellín, ex secretario de Cultura ciudadana y ex secretario de Desarrollo Social de Medellín. Trabaja en varias Universidades de Latinoamérica y España en Gestión Pública, proyectos urbanos integrales, cultura y participación social, con acciones de corto y mediano plazo en 140 ciudades de 180 países. Ha sido parte esencial de la reconstrucción histórica de la ciudad de Medellín – Colombia.

Por último, tuvo la palabra Débora Indarte, una de las impulsoras de este espacio, diputada provincial. “Estamos orgullosos, emocionados y agradecidos. Este es el camino para avanzar en la planificación estratégica de nuestras ciudades”, expresó