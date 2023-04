Expectativa en el mercado inmobiliario marplatense ante la posible suspensión de la Ley de Alquileres

El presidente y el titular de Hacienda están estudiando la baja de la Ley 27.551. Sin embargo, señalaron que por el momento no hay más precisiones. El objetivo de dejar sin efecto esta ley es lograr un proyecto que la supere, pues el actual perjudicó tanto a inquilinos como a propietarios en todo el territorio nacional.

Según el sector inmobiliario, la sanción de la Ley de Alquileres desincentivó la oferta, y estimuló la aparición de una nueva grieta en la sociedad argentina: las diferencias entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias. Los inquilinos se agrupan a los fines de defender sus derechos conquistados. Mientras que los propietarios retiran unidades del mercado de alquileres para colocarlas en el mercado de venta, principalmente motivados por la desconfianza que el índice propuesto por la Ley se encontrara muy por debajo de la inflación.

“Nos hemos sorprendido con esta noticia”, dijo Diego Del Valle en comunicación con Ahora Mar del Plata. “Había trascendido que en la reunión iban a tocar el tema. Hay expectativa, pero esperaremos a ver la letra chica. Seguramente la anulación tendrá que salir por un DNIU, y luego ver qué dice”, destacó el martillero marplatense.

“Hay que ver si deroga los dos artículos sobre los que venimos reclamando o toda la ley. A partir de tener esta confirmación se podrá saber cómo podrá impactar en Mar del Plata”, analizó.

Además, Del Valle apuntó que los artículos que generaron los problemas en el marcado son los relacionados a la duración de los contratos y la actualización de los valores. “Hay que volver los contratos por 24 meses y que se pueda hacer un ajuste semestral y no anual, de acuerdo a la inflación”, apuntó.

“Esperemos que estos dos puntos que pueden mejorar el mercado, sean dados. Si volvieran los contratos a 24 meses entraría oferta al mercado, hoy estamos en una situación de caos porque no la hay. El otro punto es clave, que ante una inflación del 100% anual, se permita que el propietario pueda ajustar ese alquiler semestralmente”, refirió Del Valle. “Si no sacan lo de los contratos a tres años, mucho no va a mejorar. Derogar la ley es una locura porque habría que empezar todo de cero”, cerró.