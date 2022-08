Explosión en el Colegio Don Bosco: el lunes peritarán los celulares secuestrados

El secuestro de estos elementos fue solicitado por el fiscal que interviene en la causa, Walter Martínez Soto, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Por el momento no se sabe cuánto va a durar la pericia, sin embargo, los investigadores indicaron que los tiempos se acortaron porque los tres adolecente facilitaron el patrón para desbloquearlos.

El fiscal había cuestionado, días atrás, el accionar de la institución educativa, que no había denunciado el hecho ni bien ocurrió. "La situación merece una explicación. Si no fuese por una actividad por el padre de Azul, no nos hubiésemos enterado de lo ocurrido porque el colegio no hizo la denuncia", dijo.

La explosión ocurrió el 8 de julio pasado, en uno de los recreos. Azul caminaba por una galería del colegio y cuando pasó por al lado de un cesto de basura, el tacho detonó un explosivo casero que habrían hecho otros estudiantes. Como consecuencia de la detonación, la adolescente de 15 años perdió el 96% de la audición.