Explosión en el Colegio Don Bosco: "Se debió haber actuado de otra manera"

"Se debió haber actuado de otra manera porque la ley lo establece así. Había pasado un suceso bastante serio dentro del establecimiento y se debió haber actuado de otra manera", expresó el fiscal del Fuero de Responsabilidad Juvenil quien tomó la causa en las últimas horas.

El cambio responde a la presunta participación de cuatro menores en la explosión que dejó sorda a Azul, según informaron fuentes judiciales.

"La situación merece una explicación. Si no fuese por una actividad por el padre de Azul, no nos hubiesemos enterado de lo ocurrido porque el colegio no hizo la denuncia", amplió Martínez Soto.

La Justicia ya tiene cuatro identidades de menores que habrían sido los responsables. Los nombres fueron presentados por la familia de la adolescente.

"Las personas individualizadas son a título de versiones testimoniales. Hoy las personas nombradas no merecen la calidad de imputado, son sospechas. En las próximas horas tomaremos más medidas", explicó el fiscal.

El hecho ocurrió el 8 de julio pasado, en uno de los recreos. Azul caminaba por una galería del colegio y cuando pasó por al lado de un cesto de basura detonó un explosivo casero que habrían hecho otros estudiantes. Como consecuencia de la detonación, la adolescente de 15 años perdió el 96% de la audición.