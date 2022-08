Explosión en el Colegio Don Bosco: "Un alumno sabría quién fue el autor"

"Las autoridades del colegio presentaron un escrito donde manifiestan que han tenido una conversación con un alumno que sabría quién fue. No agregaron el nombre del presunto autor. La fiscalía le ha solicitado si se ha labrado un acta para conocer el nombre", expresó Adelina Martorella, abogada de la familia Zabaleta.

Al mismo tiempo, la letrada apuntó contra el colegio: "Tratan de aportar algo que no aportan porque no hay un nombre. El viernes entregaron este supuesto artefacto que lo han tenido todo este tiempo. El padre no tardó en hacer la denuncia, le correspondía al colegio".

Si se confirma que los autores fueron estudiantes del colegio, entonces tomaría intervención la fiscalía de menores. "Es fundamental la prueba que entregaron el viernes, no hay fecha de pericia para el artefacto. Alteraron la prueba, cubrieron a los autores del hecho. Hay una intencionalidad que excede este hecho", señaló Martorella.

Y agregó: "Las autoridades lo único que hicieron fue enviar correos al colegio secundario donde se invitaba a la reflexión. Hubo encuentros, charlas, conversaciones para recapacitar. No tuvo efecto. Unos pocos días después sucede un hecho de similares características donde ningún alumno terminó lastimado. Al día de hoy no tuvieron consecuencias ni sanciones de ningún tipo".

El hecho ocurrió el 8 de julio pasado, en uno de los recreos. Azul caminaba por una galería del colegio y cuando pasó por al lado de un cesto de basura detonó un explosivo casero que habrían hecho otros estudiantes. Como consecuencia de la detonación, la adolescente de 15 años perdió el 96% de la audición.