Exportaciones: las complicaciones en la logística del kiwi que dificulta la entrada de dólares

En Don Kiwi toda la producción esta destinada al mercado exterior, ya que el kiwi es una fruta que tiene una alta demanda internacional y cuenta con precios estables. Esto sin embargo se logra mediante una inversión muy alta con ciertos riesgos externos.

Don Kiwi solo puede exportar desde el puerto de Buenos Aires y de Zárate, a pesar de tener un puerto a 9 kilómetros de sus instalaciones, porque las navieras no garantizan los días de tránsito de los contenedores, ni tampoco pueden asegurar la disponibilidad de contenedores refrigerados.

Ante esto, la empresa se topa con un problema de logística muy complejo que hasta el momento se soluciona con llevar los contenedores desde el puerto de Buenos Aires o Zárate, hasta la planta en Mar del Plata, cargarlos con la fruta y luego pasar por la Aduana. Pero, además, tienen que hacerlo por el aeropuerto, ya que el puerto no tiene las instalaciones preparadas. Después de este trámite, la empresa lleva la carga de vuelta al puerto de Buenos Aires, que tiene un costo aproximado de flete de US$1000 por camión, lo cual no solo dificulta las cosas por el precio sino que también se le suma el problema de la falta de gasoil que hay en el país, haciendo que sea mas difícil poder transportar productos por vía terrestre.

“Pese a esto, el año pasado exportamos por alrededor de 400.000 dólares aproximadamente 14 contenedores a España, Brasil y Uruguay. Estos últimos son dos mercados que se lograron abrir en pandemia. Pero, si estos problemas continúan, cada vez vamos a sacar menos contenedores, no porque no los podamos abastecer, sino porque a causa del flete no somos competitivos”, agrega.

Cabe recordar que el 53% de la superficie de la Argentina es cultivable, por lo que el campo siempre fue el pilar tradicional de las exportaciones argentinas.

Desde la empresa dijeron que el año pasado los contactaron de Emiratos Árabes y lograron abrir el mercado del kiwi en dicho país, debido a que cuentan con cámaras de frío y empaque propios, lo que les permite mejorar sus costos y calidad, además de ampliar la oferta exportable y acopiar frutas de otros productores.

Si bien no había protocolos de exportación, con el Servicio Nacional de Sanidad Argentina (Senasa), lograron que se implementen. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación otorgó el sello comercial de “indicación geográfica” a todos los kiwis que son elaborados en campos de Mar del Plata y la zona, una medida que permite distinguir la calidad de la producción local respecto de las que se desarrollan en otros puntos del país.

Con este sello, los kiwis que son producidos en Mar del Palta deberán tener, a partir de ahora, “los logos con los que se comercializarán los productos amparados por la indicación geográfica Kiwi Mar y Sierras del sudeste de Buenos Aires”, donde se deberá consignar “obligatoriamente el número y el año de la presente resolución por la que se aprueba el protocolo”, según se especificó en la resolución de Gobierno.