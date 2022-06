Falta de gasoil: solicitaron que se respeten los cupos asignados a Mar del Plata

Desde CETAC manifestaron que hace semanas la situación era “preocupante, pero no causaba alarma”. “Había pequeños quiebres en el suministro que se reemplazaban con gasoil premium. En ocasiones se detectaron demoras, pero no había desabastecimiento, no había cupos ni sobreprecios, como en otras partes del país”, expresaron.

“Lamentablemente el problema llegó a Mar del Plata en las últimas 48 horas. Hoy hay una notoria falta de gasoil. Las estaciones de servicio que se dedican a la atención de camiones de gran porte no tienen stock”, manifestó Pablo Cacace, presidente de la entidad.

Además, remarcaron que “en junio las petroleras han bajado un 25 por ciento el cupo a las estaciones de Mar del Plata y Zona”. “Estamos muy preocupados ya que la situación se agrava día a día”, indicaron.

Blas Taladrid, presidente de Ucip, manifestó: “Estamos siguiendo el tema del abastecimiento de gasoil en la ciudad con mucha atención. El faltante de este insumo fundamental para la logística de la producción pone en riesgo la actividad económica de nuestro partido y de toda la zona, tanto para enviar nuestros productos como para recibir el resto de los insumos necesarios”.

“Pedimos a las autoridades que a la brevedad se tomen las medidas necesarias para evitar las reducciones de cupos de gasoil que está afectando hoy a los transportistas y a la producción en general”, subrayó.