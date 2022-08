El sábado realizaron también una manifestación con corte de calle en la intersección de Beltrán y la costa. Según indicaron a Ahora Mar del Plata, piden que se intensifique la búsqueda y se movilizaron en Tribunales. “Estamos desesperados”, manifestaron.

image.png

"No tenemos ninguna novedad. Dijo que iba a hacer los mandados y desapareció. La familia se acercó a la comisaría 15 y los tienen dando vuelta, no han hecho nada. Dijeron que la causa estaba en la fiscalía y nos encontramos que no hay nada. Se están lavando las manos, no han buscado nada, no han dado ninguna notificación", aseguró Mabel Carraro, cuñada de Lorena.

Según la mujer, "se abrió el teléfono de ella, escuchó los audios de los nietos y nada más, se volvió a apagar el teléfono y no sabemos más nada. Nadie rastreó el teléfono".

El martes 26 fue la última vez que la vieron por el barrio Las Dalias, donde ella vive junto a su familia. "No se observó ninguna cámara, vamos a seguir haciendo marchas. No sabemos nada. La salud de ella mala, tenía un cáncer, estaba toda tomada y estaba mal. Ella de muy buen hogar y gente trabajadora", completó Mabel.

image.png

La hija de Lorena, Ayelén, está desesperada. "Mis hijos lloran, tengo a mi padre destrozado. Solo pido a mi mamá que regrese. Mi mamá ayudaba a todo el mundo. Hemos recorrido la playa de punta a punta. Lo único que deseo es que mi madre esté viva y sana", completó entre lágrimas.

Cuando se fue de su casa, Lorena vestía un pantalón blanco con rayas negras y una camperita gris. Horas más tarde, envió un mensaje de texto a su hija dándole a entender que tenía pensado suicidarse en el mar, en la zona de Beltrán y la costa, donde se movilizó la familia seis días después.

Albornoz mide 1,50, tiene tez morena, ojos marrones oscuros, cabellos largos lacios oscuros y es de contextura física robusta. No posee tatuajes, ni piercing y tiene una cicatriz en la zona abdominal.