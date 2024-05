¿Fanático yo? El marplatense que hace 47 años registra de puño y letra el fútbol argentino

Desde los 13 años y hasta los 60 que hoy tiene no dejó de anotar cada partido de fútbol de los torneos argentinos. Resultados, uno por uno, que están testimoniados a tinta y letra de puño en 23 cuadernos.

Si bien hace varias décadas el fixture de cada uno de los torneos venía en formato de pequeña libreta de papel con las principales revistas deportivas que cubrían al fútbol profesional argentino, Donadío optó por un formato más grande en el que debía registrar fecha por fecha, cada cruce. Así, hasta hoy, durante 264 campeonatos.

“Un día para no perderme empecé a anotar los resultados en un cuaderno y cuando terminó la fecha hice la tabla de posiciones, y así a la siguiente semana hasta hoy", cuenta sobre el punto de partida de esta suerte de fanatismo que, recuerda, comenzó escuchando partidos por radio de un combinado Wincofón que tenía su tío.

Su historia la recoge y publica el sitio IProfesional casi como un hecho inédito, ya que se han leído fanatismos vinculados al fútbol argentino pero pocas veces algo como lo que Donadío ha logrado, con detalle, continuidad y extrema disciplina.

Sus cuadernos están rotulados y ordenados, con suma prolijidad. Es una bitácora perfecta de las competencias del fútbol argentino, incluidas competencias internacionales. Todo a lapicera, con letra propia. "Y también los torneos internacionales desde la Súpercopa 88: Conmebol, Mercosur, Sudamericana, Libertadores, Mundial de Clubes, Mundiales.... todo", detalló.

Jugador de fútbol desde niño hasta estos días, en los que forma parte del plantel de Peña Roja, un equipo de veteranos que es protagonista en la Liga de la Asociación del Sur, no se pierde detalle. Aunque asegura que no ve tantos partidos, sí se esmera para tener todos los resultados de cada fecha. ¿Hasta cuándo? No se anima a responder y se limita a seguir anotando en los cuadernos. “Algún día los voy a tener que regalar y lo van a tener que seguir", acotó.