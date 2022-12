Festejos y locura: un nene de 10 años sufrió un corte por un botellazo

En ese marco, un niño de 10 años recibió el impacto de un botellazo que le generó un corte en una de sus cejas. “El nivel de inconciencia que hay y la confrontación permanente me preocupan”, dijo Rodrigo Goncalvez, de Defensa Civil.

“Hay métodos de diversión en una porción minúscula de la gente que va a festejar que rozan lo inconsciente. El resto son familias y celebran en un marco de tranquilidad”, reconoció.

“Hay una preocupante falta de sentido común, agresividad e irracionalidad. Se reforzó el operativo, pero parece que no alcanza. Para la final habrá que reforzar el doble. Tenemos una reunión mañana”, dijo Goncalvez en Radio Brisas.

“Si me preguntan cuál es la solución, no la tengo. Pasado un tiempo el festejo empieza a mutar y aparece la irracionalidad, intentamos hablar, consensuar, pero no hay manera, y se ponen violentos”, dijo luego.

“La policía hace un trabajo a conciencia, y lo valoro mucho. Lo más fácil seria cerrar o vallar el Monumento, pero eso puede ser contraproducente por una confrontación y se están manejando otras alternativas”, evaluó. “Improvisar medidas restrictivas en un marco de festejo puede terminar en una situación caótica”, reflexionó Goncalvez.