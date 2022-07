Filtran chats entre el ex de Fernanda Callejón y la novia de Iván Noble

Los chats serían de marzo y en ellos él asegura que aunque convive con la actriz, dese hace tiempo ya no están en pareja.

“¿Son una pareja abierta o cuando tomás vino se te da por ver qué onda?”, le pregunta la mujer en la conversación de WhatsApp al ahora ex de Callejón y él explica: “Funcionamos como familia, pero cero juntos hace años. Mi hija nos ve juntos, ella es feliz así. Vivo con ella, pero cada uno hace su historia (...) dormimos en cuartos separados”.

Luego él sin filtro la piropeó. “Qué ganas de cruzarte en la calle y mirarte a los ojos”, le escribió según se vio en el chat que compartieron en el ciclo de El Trece, Socios del Espectáculo.

La periodista Karina Iavícoli confirmó quién sería la joven del chat con el ex de Callejón. “La persona con la que Ricky Diotto se escribía, se escribe, con la que mantendría, mantiene una relación, se llama Martina”, expresó en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Y detalló: “Es una chica de Tandil, pero vive en Capital Federal. Tiene un showroom de ropa y accesorios. El punto es que ella está en pareja hace bastantes años con un músico muy reconocido, no sé si él está al tanto de que ella se escribe y se ha visto con Ricky Diotto. Es la pareja de Iván Noble, tienen una relación que van, vienen, él le lleva unos años y por lo que yo sé, ellos siguen saliendo”.

Tras el anuncio, fue la joven quien decidió romper el silencio y dar su versión sobre los hechos. En LAM, Estefania Berardi contó que Martina se puso en contacto con ella y negó absolutamente todo junto al músico, que estaba a su lado. “Ella me llamó y me dijo ‘Nunca lo vi en mi vida, no lo conozco. Yo no soy del medio, ¿por qué me nombra?’”, contó. “Iván la calmaba a Martina y se mataba de la risa diciéndole si no lo conocía de Tandil”, agregó antes de que pongan al aire los audios.

“De repente estoy en una reunión de trabajo y me empiezan a llegar mensajes y llamadas de que una mina en la tele que no sé quién, una periodista, dice que yo me escribo con el ex de Fernanda Callejón”, dijo Martina.

“Es un tipo que yo no solo no me escribo, sino que nunca escuché en mi vida ni el nombre. O sea, apenas conozco a Fernanda Callejón de nombre. Lo tengo a Iván acá, cag…. de risa, y es que hace seis años que estamos juntos, yo laburo en una empresa, no me interesa todo este mundo”, agregó, antes de que el cantante sume su palabra.

“Me estoy riendo acá con Martina. Estamos acá de vacaciones, y ella se angustia porque no es de este medio, no entiende estas cosas ni le interesan. Buscamos en Instagram a ver quién era. Me parece que no es su tipo. A lo mejor si era De Paul, ponele, ahí me parece que sí”, dijo Noble entre risas.