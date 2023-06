Fin del misterio: ¿en qué zona de Mar del Plata aparecieron dólares entre la basura?

"Estábamos por la avenida Constitución y Carballo cuando encontré la plata", reveló el joven reciclador que en 2019 hizo otro posteo viral al mostrar sus manos ensangrentadas por el pinchazo de una jeringa, donde pidió responsabilidad en ls separación de los residuos.

No es la primera vez que encontró objetos suntuosos aunque asegura que "no es lo frecuente". "Ya no me pongo a revisar mucho las bolsas, pero si veo alguna que me llame la atención voy y me fijo. En la que estaban los dólares vi algo brillante que era un reloj y seguí revisando y apareció el billete", relató apasionado.

También hizo su descargo ante las personas que le comentaron su video con sugerencias a que "estaba armado" y les dijo que "aunque parezca increíble siempre aparece plata; a mí me pasó y a la mayoría de mis compañeros".

En este punto, recordó otra recorrida en inmediaciones de la avenida Constitución donde encontró uno de sus tesoros: "En este mismo recorrido que estoy ahora me encontré una cadena de oro. Me llamó la atención y me la llevé a mi casa, la puse en lavandina y cuando me quise acordar era de una cadena de oro de ocho gramos".

Por último, Maxi contó que lo más importante de su trabajo es la sinergia con la que trabaja junto a sus compañeros, que hacen "extras" como actores de reparto en sus videos de tiktoker.