Flores, cartas y un malentendido: así se enamoraron Dibu Martínez y Mandinha

Así se conocieron el Dibu Martínez y Mandinha

"Mis padres tenía un restaurante en Londres que era conocido por los jugadores del Arsenal. Él empezó a venir cuando tenía 17, 18 años. En esa época, yo estaba en la universidad y tenía que volver a ayudar al restaurante", explicó Mandinha Martínez, la esposa de "Dibu", en el ciclo Mujeres de la Selección, en diálogo con Jésica Cirio.

Coincidía los fines de semana con Emi, tal como ella le dice a su esposo. A pesar de que ella estaba concentrada en el trabajo y él distraído con sus amigos, empezó a nacer un amor por lo bajo. Para sorpresa de todos, reveló que era muy tímido.

"Un día le pregunté a su amigo por qué cada vez que me veía, él bajaba la cabeza. Yo pensaba que era agrandado. No le costaba nada decir 'hola'. Al final, Emi me mandó un mensaje: 'quería decirte que no soy agrandado, tengo vergüenza, pero si querés vamos a tomar un café'. Ese día yo lo invité a mi departamento a tomar el café", contó sin vueltas.

Su primera impresión fue el impacto por su altura: "En mi casa la puerta era normal y yo me acuerdo de la primera vez que entró y era tan alto, y yo pensé 'yo no puedo estar con él, es súper alto'", recordó entre risas.

"Él siempre fue muy dulce. Para mí, él es muy lindo. Siempre pensé que era el más lindo del mundo", dijo con los ojos brillosos de amor. "Él siempre fue tan humilde, tan dulce conmigo. No es una persona que te regala cosas caras, te da una flor, me escribía cartas", cuenta sobre los detalles en los que el Dibu se luce como buen romántico.

La llegada al mundo de los hijos de Dibu Martínez y Mandinha

Mandinha Martínez, la esposa de Emiliano "Dibu" Martínez, contó que no todo fue color de rosa a la hora de formar su familia. "El embarazo de Santi fue hermoso, pero el parto fue durísimo", reveló con la voz cambiada al tono romántico que mostró antes.

Y detalló: "Lo tuve en un hospital público y estuve 30 horas haciendo trabajo de parto hasta que vieron que a Santi se le había parado el corazón. Ahí me hicieron una cesárea de urgencia, fue muy duro".

"Después, el parto de Ava fue totalmente distinto, fue muy lindo a pesar de que Emi no estaba porque era plena Copa América. Estuve con mi mamá en la sala de partos y él me acompañó todo el tiempo a través de Face Time, me dejaron tener el teléfono y él estuvo presente", contó sobre el segundo parto, que se dio en la ola de Covid-19.

Fuente: Gente