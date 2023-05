Fuego sobre la Corte

"De alguna manera Manzur iba teniendo en cuenta esa lógica de integrar la fórmula como gobernador o vicegobernador. iba por su quinto mandato y Uñac iba por su cuarto mandato. Obviamente desde el otro lado, los oficialismos, Uñac y Manzur, decían que no, que sólo se podía tener en cuenta los mandatos que cumplieron como gobernadores. Es decir, como jefes del Poder Ejecutivo", desgrana Javier Calvo.

"Estas discusiones -agrega- no se pudieron saldar en las provincias o se saldaron en la manera como tienen previsto las provincias de alguna forma, que es primero en la Justicia Electoral y después en los Supremas Cortes provinciales que en ambos casos le dieron la razón a los oficialismos actuales". Para el analista "no es raro que eso suceda, por lo cual Juntos por el Cambio de esas provincias recurrió a la Corte Suprema para que activara el -de alguna manera- protocolo constitucional de que pueden revisar si eso cumple o no, si esas decisiones cumplían o no, con las constituciones provinciales".

"La Corte Suprema de Justicia Nacional evaluó las presentaciones y esperó a último momento, cuatro días antes de las elecciones, para pronunciarse, pero no sobre la cuestión de fondo, si está bien o está mal, si es constitucional o no que Uñac se presente a una nueva reelección y que tuvo ya una reelección como vicegobernador. No, no se pronunció sobre la cuestión de fondo, sino que solamente falló en que efectivamente hay alguna irregularidad que debe estudiarse y que mientras la Corte Suprema de Justicia estudia esa posible irregularidad, las elecciones no se hagan. Justo cuatro días antes de la elección", sintetiza Calvo.

"A esta a esta conclusión llegaron tres de los cuatro miembros de la corte: Horacio Rossati, El presidente Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no se pronunció al respecto porque está de licencia, está en ausencia porque tiene un largo viaje por Roma, estuvo con el Papa y me parece que ahora está de paseo".

"El presidente Alberto Fernández salió por Cadena Nacional a denostar a la Corte una vez más, nada que sorprenda y a plantear que ponen jaque a la democracia, que un tribunal no permita la autonomía, el federalismo de las provincias. Esto escala de alguna manera al punto de que si bien en Tucumán donde se iban a realizar las elecciones este domingo 14 de mayo se suspendieron completamente, en San Juan el Tribunal Electoral habilitó a que se pueda votar sin la boleta de gobernador y vicegobernador. Es decir en San Juan este domingo 14 hay elecciones para elegir intendentes, concejales de los municipios y también para elegir a la legislatura provincial. Y de alguna forma establece un delicado precedente que miran con atención todos los gobernadores".