Fuerte crisis institucional y política en Boca Juniors

Dicho todo esto, esta claro que Boca Juniors es el club más politizado de Argentina con todo lo bueno y malo que esto implica. Cuando el trinomio Ameal, Riquelme y Pergolini asumió todo parecía implicar el fin de la era Macri – Angelici pero la interna entre los integrantes de “El Predio” y los de Brandsen 805 hizo resucitar al ex presidente que ahora va por el club Xeneize.

Las agrupaciones se sienten dejadas de lado en este proceso del club, las marcas y empresas no encuentran interlocutores válidos y desde la política del club la toma de decisiones se dilatan haciendo perder millones de dólares a Boca por año.

image.png

Los problemas dentro de la dirigencia Xeneize

Desde que esta comisión directiva llegó al club, se han hecho varios cuestionamientos entorno a la figura de Juan Román Riquelme y al rol que este ocuparía de la institución. Lo cierto es que a día de hoy siendo el vicepresidente, el máximo ídolo de la institución parece tener mas poder y mas apoyo dentro del club que el mismísimo presidente, Jorge Amor Ameal.

Desde lo institucional, el presidente es honorario se escuchó decir a una persona que recorre el club desde hace mucho tiempo y agregó “Ameal se rodea de chicos jóvenes sin experiencia que debilitan su liderazgo y no tienen tacto para manejar un club como Boca”. Esa persona hace alusión a tres Ameal Boys… Carlos Navarro, Martín Mendiguren y Alejandro Gonzalez

Por el lado de Riquelme, más allá del Consejo de Fútbol, la mesa chica política del 10 la integran su hermano Christián para temas de acercamiento político y de empresas, Mariano Lavalle en marketing, Fernando Sosa como asesor de la política comunicacional e imagen del predio y Daniel Bolotnicoff, representante de Aliendro, la nueva figura de River.

“Roman no arma su mesa política y en eso Mauricio y el Tano son más inteligentes. Si Riquelme no integra y empieza a confiar en dirigentes con experiencia que trabajen bien el tema político, institucional y la marca Boca corre riesgo seriamente de perder la próxima elección” explica un ex dirigente de amplia trayectoria en el club quien además destacó la falta de representatividad de Boca en AFA, La Liga y Conmebol.

En el mientras tanto, Mauricio Macri ya le dio la bendición a Andrés Ibarra para que juegue y empresarios y dirigentes se empiezan a encolumnar detrás del que fue el autor intelectual de la gestión del macrismo en Boca. Junto a él podría haber figuras como Juan Martín Del Potro e históricos dirigentes como el Tano Beraldi y Pablo Herman.

image.png

Sin dólares, sin DT y con casi ningún refuerzo:

Un claro ejemplo de esta desorganización es que Boca es que hace más de un año que el club no tiene Gerente de Marketing, quizás el peor punto de la gestión Ameal – Riquelme. Boca estrenó nueva camiseta totalmente limpia de marcas. rechazó de enero a hoy… 10 millones de dólares por año de Binance y 2 millones de Amazon Prime y DirecTV respectivamente entre otras, dando una suma de casi 15 millones de dólares.

En cuanto a los refuerzos, Boca ha tenido varias dificultades para adquirir jugadores en este ultimo mercado de pases. La reciente llegada de Martin Payero parecería ser el único refuerzo que tendrá el club en esta ventana de transferencias, dejando sin dudas a los hinchas con sabor a poco, y mas si se tiene en cuenta que sonaron nombres como los de Edinson Cavani y Arturo Vidal.

Por otro lado, con el despido de Sebastián Battaglia, el club sumó otro dolor de cabeza ya que el principal candidato a reemplazarlo era Ricardo Gareca y por el alto rechazo del tigre en los socios, el Consejo dio un paso atrás y ahora están analizando otras alternativas cuyo principal candidato es Sebastián Becacecce, aunque todavía no hay nada definido, por lo que en Boca se decidió contar con Hugo Benjamín Ibarra en la dirección técnica del club de manera interina hasta fin de año.