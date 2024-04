Gabriel Mestre: "El ajuste lo están pagando los más empobrecidos"

Gabriel Mestre , ex obispo de Mar del Plata y actual Arzobispo de La Plata, consideró que “el ajuste lo están pagando los más empobrecidos ”. “Los más marginados, indigentes pobres y también la clase media trabajadora que no está pudiendo llegar a fin de mes, teniendo un empleo en blanco los miembros de la pareja”, advirtió el marplatense.

Mestre se encolumnó detrás del Papa Francisco, quien recibió a Javier Milei pese a las críticas en la campaña, pero no deja de ser “muy crítico con las políticas neoliberales duras”. “La doctrina social de la Iglesia, previo a Francisco, previo a Mestre, y previo a cualquiera, marcan muy claramente esa perspectiva comunitaria, del cuidado de los más vulnerables, el destino universal de los bienes con lo cual la propiedad privada no es absoluta -recordemos que por este tema el año pasado le habían pegado al Papa como si fuera un comunista y estaba repitiendo lo que la iglesia repitió desde los primeros siglos, nada nuevo en ese sentido- todos esos principios Francisco los defiende…”, dijo en una entrevista que brindó al sitio 90lineas.com.

Sobre el Gobierno de Milei, fue tajante: “No voy a discutir cuestiones técnicas porque quizás no tenga los elementos, pero planteo esto: a mí se me dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta y lo que estoy viendo es que el ajuste lo están pagando los más empobrecidos, los más marginados, indigentes pobres y también la clase media trabajadora que no está pudiendo llegar a fin de mes, teniendo un empleo en blanco los miembros de la pareja”.

Y se preguntó: “¿cómo era esto de la casta? ¿la casta es esta persona de clase media que tiene a su hijo en una escuela parroquial donde no puede pagar 12 mil pesos por mes de cuota, que es lo que sale un kilo de helado más o menos bueno? Entonces ¿cómo es eso? Y ni hablar del ámbito más indigente, de la pobreza…”.

“Es entonces en estos aspectos donde el Papa Francisco ha sido claro y me encolumno en la perspectiva comunitaria, en la Justicia Social que no hay que denostarla. Yo creo que se puede discutir cuando bajo el título de Justicia Social se hace negocio con la pobreza, ahí sí discutamos, ahí confrontemos, ahí que el Estado audite y que la plata y la comida vaya para los pobres; ahora… denostar a priori la perspectiva de la Justicia Social que es un valor anterior al peronismo, es un valor evangélico que existe desde siempre y que claramente lo voy a defender y promocionar proponga quien lo proponga”, sostuvo.

Sobre el golpe de las medidas en la sociedad, Mestre dijo que la iglesia tiene la red de contención que se va a mantener. “Pero hay que decir que estamos teniendo dificultades porque la gente de clase media que es la que colaboraba a veces con los más pobres no lo está pudiendo hacer, le está costando cubrir a ellos mismos la canasta básica para sus propias familias”, remarcó.

“Estamos apoyando también a organizaciones que sin ser de la Iglesia prestan un servicio. La cúpula de la Conferencia Episcopal hizo un planteo con respecto a la ayuda alimentaria que en la Iglesia la estamos recibiendo pero no así las organizaciones sociales, por ejemplo, por eso es muy interesante que nos hagamos eco del reclamo, acá hay una red de contención que no podemos eliminar, ojalá que en Argentina dentro de tres años no haya más un comedor o que no sean necesarios, y que todo el mundo pueda comer con sus familias, pero mientras tanto ese comedor que es necesario hay que sostenerlo”, agregó.