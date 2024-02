Golpe bajo: la reacción de Nicki Nicole al ver que Peso Pluma la engaña con una influencer

Embed Han pillado a Peso Pluma en Las Vegas con una tía y Nicki Nicole ha borrado todas las fotos con él de su instagram



Encima de estar saliendo con un feo, va y le pone los cuernos. Acojonante lo que hace la fama y el dinero



El video tiene cientos de miles de reproducciones y fue tomado por alguien que transitaba por los mismos pasillos por los que Peso Pluma se movía junto a quien, se supone, sería su compañera durante esta estadía en EStados Unidos.

Nicki Nicole se despachó desde su cuenta oficial con un mensaje que no deja margen a dudas sobre cómo se enteró y qué decisión tomó al ver la situación: "“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

Después de ese posteo sus fanáticas vieron como la cantante borró todas las fotografías que tenía publicadas junto con Peso Pluma. Toda una señal del destino de la pareja.

Todo parece indicar que la relación está rota y habrá que esperar el correr del tiempo para ver si el cantante da una explicación convincente de lo que el mundo vio en las redes y si, en ese caso, su ¿ahora ex? novia atiende la excusa y le brinda un margen para perdonarlo.