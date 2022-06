Golpearon a una embarazada en la panza para robarle: tuvieron que inducirle el parto

La dramática escena se vivió el jueves, alrededor de las 15.30, en la intersección de las calles Los Mártires y Rosario de Santa Fe. Allí, Tamara - con 38 semanas de embarazo - regresaba a su casa tras una reunión en el colegio de su hija.

En esa esquina fue abordada a punta de pistola por dos motochorros. Le faltaba una cuadra para llegar a su casa. "Ya en la reunión de colegio empecé con algunos dolores de panza y antes de llegar a mi casa se me cruzan estos sujetos", contó la víctima en charla con ElDoce TV.

"Veo que venían dos sujetos y empezaron a decir: ‘Le damos’”, contó. En ese instante, Tamara pensó lo peor. Por eso comenzó a correr, pero lo hizo sólo unos metros.

“Uno de ellos me corrió, me agarró de atrás, sacó un revólver, me tiró contra la pared y me empezó a pegar en la panza pidiéndome el teléfono”, continuó detallando la mujer golpeada.

Tamara relata con suma tensión lo vivido. Y detalla que producto de los golpes "rompió bolsa". “Me sacaron el celular, fotocopias que traía, el DNI y el carnet de la obra social que lo tiraron a media cuadra", continuó.

Tras el cobarde ataque, la moto con los dos delincuentes huyó a toda velocidad dejándola a la mujer tirada en la vereda.

"Estaba muy asustada y empecé a gritar desesperada a pedir ayuda; pero no salía nadie hasta que vino la chica que vive a la vuelta de mi casa, que me vio y me ayudó. Ella me llevó a la clínica y ahí me hicieron la cesárea", contó.

Tamara fue trasladada de urgencia al Sanatorio del Salvador, donde le indujeron el parto. Finalmente nació Pilar. Y según se informó, ambas están fuera de peligro.

Los motochorros, con antecedentes

Según publicó La Voz, la policía local confirmó este lunes que tras una serie de allanamientos realizados en el barrio Yapeyú, detuvo a dos personas que tuvieron que ver con el ataque de Tamara: los detenidos son dos hombres de 21 y 30 años.

Según confirmó el comisario inspector Cristian Cabrera, ambos delincuentes cuentan con frondosos antecedes delictivos. Tienen causas iniciadas en 2013, 2020 y también del año pasado por robo y robo calificado.

Interviene en el caso la Fiscalía a cargo de Andrés Godoy y según se informó, en las próximas horas se le tomará declaración.