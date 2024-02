Gremios docentes de la CGT irán al paro el lunes

El paro docente coincidirá con el inicio de clases en Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan y Santiago del Estero. Esta semana, otro paro impulsado por CTERA (la confederación mayoritaria) afectó el comienzo del ciclo lectivo en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

Sergio Romero, titular de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), resaltó que los docentes tienen “conquistas sostenidas en el marco de leyes” y agregó: “La Ley de Educación Nacional es muy clara, el gobierno nacional debe garantizar el financiamiento del sistema educativo”.

En ese sentido, en conferencia de prensa resaltó que sin el FONID las provincias no pueden pagar el salario mínimo y alertó que “el Gobierno no quiere reconocer que esto es una paritaria”. Sobre este punto también viene advirtiendo CTERA, el otro gremio nacional, que ayer reclamó que el Gobierno “formalice” la convocatoria para continuar la negociación con los sindicatos el próximo martes 5 de marzo, según lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075).

“Lamentamos mucho estar diciendo esto. Queremos construir un ámbito de diálogo y de negociación seria. Queremos a los estudiantes en las escuelas”, aseguró Romero. Sobre la reunión de ayer, señaló que “no hubo respuesta a ninguno de los temas”. Y agregó: “El secretario de Educación (Carlos Torrendell) es una buena persona pero evidentemente está sin autonomía de gestión. Nos entretuvo sin poder brindar una alternativa”.

En la conferencia de prensa estaba presente Pablo Moyano, cosecretario general de la CGT, quien afirmó: “Atacan siempre a los trabajadores. No vamos a estar mirando para el otro lado. Puede apretar a los gobernadores, a los diputados, pero a nosotros no nos aprieta nadie. No pudieron los militares, no pudo Macri, mucho menos nos va a parar este cachivache (por Javier Milei), títere de las corporaciones”.

“Hace más de 20 años que el salario docente se compone de aportes nacionales y provinciales”, explicó Marina Jaureguiberry, secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop). “El FONID es una cifra nacional que va directamente al bolsillo de los docentes. Significa entre un 10% y un 20% en los salarios”, agregó.

“Pertenecemos a un colectivo de trabajadores en el que más del 80% somos mujeres, muchísimas de ellas cabeza de familia. Las compañeras enfrentan el inicio del ciclo lectivo con una reducción del salario”, lamentó Jaureguiberry.

“La situación es grave. Son 40 años de democracia y se están incumpliendo las leyes”, expresó Fabián Felman, titular de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). Los gremios docentes de la CGT habían anunciado una medida de fuerza la semana pasada, que luego suspendieron cuando fueron convocados a la paritaria por el gobierno nacional.

Luego de varias idas y vueltas, ayer a la tarde se concretó en la Secretaría de Trabajo la reunión para discutir la actualización del salario mínimo, según anticipaba la propia convocatoria oficial, aunque finalmente no hubo una oferta en ese sentido.

Participaron de la reunión el secretario de Trabajo, Omar Yasin; el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y los cinco gremios docentes nacionales (CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA). También participaron diez ministros de educación de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, como parte del Consejo Federal de Educación, y asistieron como invitadas agrupaciones representativas de las entidades educativas de gestión privada: Coordiep, Consudec, CAIEP y Aiepba.

En el encuentro de ayer, Torrendell confirmó la continuidad del Fondo Compensador (destinado a las provincias de menores recursos) y el fin del FONID. Explicó que se buscará reorientar los fondos a políticas vinculadas con “aprendizajes efectivos” (como el Plan Nacional de Alfabetización) y al sistema de información escolar.

Para establecer el piso salarial, pidió que las provincias hagan llegar su oferta para discutirla en la mesa, y se llamó a un cuarto intermedio hasta el martes 5 de marzo por la mañana.

Fuente: con información de Infobae