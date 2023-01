Grindetti comienza su gira por la Costa Atlántica con la mira puesta en su precandidatura a gobernador

image.png

Más tarde, el intendente de Lanús visitó el polo tecnológico de la ciudad y visitó el Grupo Núcleo, Neutrón y Aticma, la asociación de empresas de tecnología. Siendo estructuras modelo en fabricación de tecnología y aceleración de proyectos, son pioneros en la promoción de la investigación, el desarrollo y la expansión de emprendimientos startups.

https://twitter.com/Nestorgrindetti/status/1614992454989512710 Mar del Plata es uno de los focos productivos más importantes de la provincia.



La Fundación Global es una organización que nuclea a más de 140 empresas y profesionales líderes de la región. Son promotores fundamentales del trabajo y el progreso social. pic.twitter.com/1Dc5ceXAaM — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) January 16, 2023

En relación a una eventual candidatura del ex presidente Macri, Grindetti expresó: "Todos saben de mi relación con Mauricio, es el líder de nuestro espacio y lo dije públicamente varias veces, creo que merece su segundo tiempo, todavía no sabemos qué decisión va a tomar y no quiero presionarlo, ser candidato a presidente no es una decisión fácil, ni se toma de la noche a la mañana " y añadió: " Siento que Patricia (Bullrich) es quien está más cerca del pensamiento de Mauricio respecto de la manera de ver la política y cuenta con el coraje y la determinación para encarar las transformaciones que necesita el país, por eso estoy trabajando con ella y creo que es la mejor candidata que hoy tiene el PRO".

La agenda de Grindetti incluye entrevistas con medios locales de la ciudad, recorridas por centros comerciales y la visita al Teatro Tronador para participar del concierto del cantante, Abel Pintos. Durante la semana, el jefe comunal tiene previsto visitar las localidades de Balcarce, Villa Gesell y Pinamar donde matizara una agenda productiva con encuentros con referentes de Juntos por el Cambio.