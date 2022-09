Grindetti inauguró un local partidario y pidió que la militancia "este cerca de la gente"

Véase También: Precandidatos a la gobernación de PBA se unen en la interna bonaerense de JxC

"Tenemos que estar cerca de la gente, escuchar a los vecinos y sus verdaderas preocupaciones, no enroscarnos en discusiones intestinas de los partidos políticos que no conducen a nada, la verdadera grieta está entre la política y la gente, tenemos que tener la empatía necesaria para saber que estamos en un momento muy difícil atravesando una crisis social y económica profunda que no admite que miremos para el costado", declaró Grindetti tras el encuentro.

Mas tarde, el intendente de Lanús se juntó con la concejal de Almirante Brown, Leticia Bontempo, para cortar la cinta inaugural del nuevo local partidario del Pro en Adrogué. "Como digo en cada inauguración que participó, este espacio debe ser un punto de encuentro con los vecinos, un lugar para procesar las ideas y propuestas que recogemos en cada recorrida por los barrios, debe ser el punto de partida de la militancia, no sirve quedarse adentro detrás de un escritorio, hay que salir a militar en calle como nos enseñó Mauricio (Macri) desde el primer día", afirmó Grindetti.

image.png Néstor Grindetti cortando la cinta inaugural junto a Leticia Bontempo.

Al intendente lo acompañaron el dirigente PRO local y secretario de Educación, Damian Sala, la directora del Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad, Karina Spalla y otro de los referente de Hacemos, Marcelo Villa.

De esta forma, Grindetti sigue construyendo lazos con los respectivos funcionarios para seguir avanzando y construyendo de forma más eficaz. Ya se había reunido con el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, con Ricardo López Murphy y Roberto García Moritán la semana pasado y ahora sumó a sus actividades lo ocurrido esta semana.