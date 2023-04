Grindetti en Merlo: "Confío que con Patricia vamos a encontrar al mejor bonaerense para representarnos"

El precandidato a gobernador por el PRO, Nestor Grindetti, recorrió el oeste del conurbano junto a la candidata a intendente local, Aldana Ahumada. "No me preocupa el desdoblamiento en la provincia, no estoy de acuerdo en cambiar las reglas de juego a mitad del partido pero vamos a competir igual y es una oportunidad de demostrar quién conoce más la provincia de Buenos Aires", expresó.