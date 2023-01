Grindetti: "Mi líder natural es Mauricio Macri, y Patricia Bullrich ejerce un liderazgo muy similar"

Grindetti considera que el ex presidente merece un “segundo tiempo” y advirtió que no le pregunta qué va a hacer de su proyección política para este año de elecciones porque no le gusta presionarlo: “La decisión trasciende lo político: es personal, es familiar, es de estilo de vida. Él ya está en un nivel internacional. Su decisión nos dará un panorama. Pero si él no es, será Patricia”.

En la interna del PRO por las candidaturas presidenciales, el intendente de Lanús ya eligió a Patricia Bullrich: “Hoy es mi candidata y yo trabajo para ella. Veremos qué decide Mauricio y cómo se acomodan los melones después de que él decida, pero hoy mi candidata es Patricia”. Hubo un momento en que había acercado posiciones con el otro candidato a presidente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta. La interna de la oposición está polarizada en las figuras de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. “Me convenció la convicción, la seguridad en sí misma, las ideas, el coraje que tiene Patricia. Mi líder natural es Mauricio y Patricia ejerce un liderazgo muy similar. Es más parecida a Mauricio que Horacio”.

Luego Grindetti aclaró en que Bullrich encarna los valores históricos que bajan desde Macri, personifica la esencia ideológica del espacio y sostiene la misma visión de país. “Horacio tiene un estilo distinto. No digo que no quiera hacer los mismos cambios, pero eventualmente los realizará de una forma distinta. Nosotros queremos salir a la cancha y tratar de llenar el arco de goles. No se tiene que interpretar esto como si fuésemos a salir a tontas y a locas. Sabemos a dónde vamos. La decisión firme del cambio y de hacer alianzas sin negociar ciertos puntos la tiene Patricia”.

Grindetti valora la determinación de Bullrich para ejecutar cambios de fondo, que no son fáciles ni negociables. Son los mismos lineamientos que la dirigente proyecta: “La baja de impuestos, la baja del costo laboral, la erradicación progresiva en el tiempo de los planes. Hay que bajar los impuestos para que el campo pueda exportar rápido para empezar a generar divisas. No podés erradicar de la noche a la mañana el plan porque la gente se muere de hambre. Lo que tenés que hacer es darle salida descentralizando la administración de los planes hacia los municipios: no la plata sino los recursos humanos”.

Grindetti visitó Mar del Plata en verano en una suerte de inicio a su candidatura. El año pasado se abocó a escuchar y a prepararse. Este 2023 es el año de las propuestas. Su proyección política es la provincia de Buenos Aires. “Quiero ser el gobernador de los bonaerenses. Es el momento, a la edad que tengo, de coronar mi carrera profesional y política. Tengo un equipo y tenemos ideas, pero fundamentalmente conocemos la provincia”, afirma.

Grindetti aclara que su proyección no es especulación, no es una maniobra para competir por un espacio destacado en una lista única: “No quiero tener un plan B. No encaré esto para negociar. Si puedo ser, seré. Si nos ponemos de acuerdo, si la gente quiere. Si no soy, en el futuro veremos. La decisión es firme de ir hacia adelante porque creo sinceramente que tengo la posibilidad. Voy a pelear hasta el final”. Sabe que la apuesta es audaz y dice que no deja de soslayar e ignorar que el bastión y refugio del kirchnerismo en el país está la provincia de Buenos Aires. “Pero creo que por los problemas que no solucionaron y por nuestras propuestas concretas para resolverlos, la gente nos va a terminar acompañando”.

“Hay otros precandidatos: está Christian (Ritondo), está (Joaquín) De la Torre, está (Javier) Iguacel. Honestamente tenemos buena onda y buena leche en esta carrera que cada uno quiere hacer. Siento que lo puedo hacer mejor que Christian porque tengo más experiencia que él al haber manejado un municipio. Él fue ministro y conoce la provincia y también tiene derecho a pensar que lo puede hacer mejor que yo. De alguna forma nos vamos a poner de acuerdo”.