Guerra de churros en Mar del Plata: dos empresas se disputarán el liderazgo

Después de un año de búsqueda la empresa encontró un local estilo chalet de 180m2 sobre Güemes, entre Almirante Brown y avenida Colón. Arriba cuentan con un depósito y un espacio para la producción de masa fría que luego se usa para hacer chipa y bolas de fraile. En tanto, en los 90m2 de la planta baja se lleva a cabo la elaboración de churros y la atención al público. Dentro del menú, además de los 30 rellenos de churros, también hay pastelitos, alfajores de maicena, facturas de hojaldre y café para venta al paso. “La primera semana venían mucho a pedir de otros sabores que no fueran los tradicionales, hoy ya se está normalizando”, señala Agustina Sacco, miembro de la tercera generación de la familia fundadora y encargada del proyecto. “Lo tomé como un reto y me pareció que estaba bueno llevar nuestros churros a Mar del Plata que era una ciudad en la que no nos conocían tanto. Es positivo agrandar la oferta”, comenta Sacco.

image.png

Hugo Navarro y Cacho Elia, porteños, amigos y socios, intentaron durante la década del 60 abrir churrerías en Buenos Aires sin éxito. Finalmente, por consejo de un amigo decidieron probar suerte en Villa Gesell, una pequeña localidad balnearia cuya expansión recién comenzaba.

Hugo y Cacho montaron el emprendimiento en un local chico, alejado del centro. Un letrista le puso forma, color y nombre al sueño: al sobrio “Fábrica de churros” sugirió sumarle “El Topo” en honor a un personaje entrañable de la televisión de entonces, conocido por todos: el Topo Gigio. El otro sello distintivo de la marca también surgió en ese momento: los socios decidieron escribir churros al revés, para que los paseantes se vieran obligados a detenerse y leer.

Agustina y Emmanuel, hijos de Hugo Navarro, aprendieron del oficio y la tradición familiar que marca que cada uno tiene que elegir el lugar donde quiere abrir su propia churrería. Emmanuel hizo lo suyo en Bariloche, en noviembre del año pasado; mientras que Agustina, de 27 años, se la jugó por mudarse a Mar del Plata.

El modelo de negocios es distinto al que tiene Churros Manolo, ya que estos además de tener a los churros como estrella de la carta, cuentan con una oferta gastronómica más variada. La cadena tiene tres restaurantes y dos tiendas.

image.png

Manolo se fundó en Burgos, España en 1930. Según describe la empresa en su página web oficial, durante la "Guerra Civil Española Don Manuel Benito se tuvo que ir junto a su familia de España para emigrar a América del Sur. Se instalaron en Uruguay y empezaron a montar lo que hoy se convirtió en una tradición. En Punta del Este todavía resiste el clásico local, pero también hubo un "Manolo" en Montevideo.

La franquicia, en manos ya de las familias Santurian y Kechedjian, se fue extendiendo por distintas ciudades. La firma "Manolo" llegó a Argentina pero también se expandió en Costa Rica, Perú, Panamá e incluso Estados Unidos. En Argentina arrancaron en un local en Mar del Plata, sobre Independencia y 9 de Julio, y luego se fortalecieron con tres locales: en Alem y Almafuerte, en Boulevard Marítimo y Castelli y en avenida Rivadavia.

image.png

El objetivo de conquistar los paladares Marplatenses

Por lo pronto, El Topo apostó a la comunicación orgánica a través de sus redes sociales para promocionar su reciente apertura. “Estamos hace un mes y ya trabajamos al mismo ritmo que un local de Buenos Aires”, destaca Sacco. Y, agrega, que el próximo paso será sumar venta ambulante en la playa: “Seguramente sea por la zona porque no nos da la distancia y la producción, pero queremos que la gente se acostumbre a la marca. En Pinamar y Villa Gesell llegamos por la venta ahí”.

Más churros, más productos, más locales

Esta marca de churros creó y popularizó los churros rellenos con queso azul, que ganaron algunos detractores pero muchos más fanáticos. Posteriormente la oferta de churros dulces y salados se ampliaría con opciones veganas de batata, membrillo, almendra, hummus, palta; de jamón y queso, crema pastelera, cheddar, aceitunas y muchos más. La compañía familiar recientemente inauguro un nuevo local de 250 m2 en el barrio porteño de Belgrano, en Juramento entre avenida Cabildo y Ciudad de la Paz. La otra sucursal que tenían en ese barrio la transformarán en una sede exclusiva para productos sin TACC.