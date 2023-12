Guillermo Francos dijo cuál debería ser el precio "razonable" del dólar

image.png

En tanto, Francos dio su opinión sobre cuál debería ser el panorama cambiario tras la transición del próximo 10 de diciembre:

“Luis Caputo [futuro Ministro de Economía] está trabajando en en el tema con todo el equipo y por supuesto al lado de Javier Milei, en este tema. Lo están analizando todo el tiempo. Así que me parece que van a aportar una solución a ese tema. Yo me quedaría tranquilo con el dólar”, comentó.

“Lo digo esto no desde la visión de no de la visión de un economista, yo digo que no veo un motivo por el cual tiene que haber una disparada de del dólar -más allá que lo de lo que Javier explicó muchas veces que hay un exceso de pesos- pero la verdad que cuando uno ve la historia en los últimos años del dólar si uno tiene que fijar, desde que partimos de años atrás, podría estar en 600 pesos el dólar; $600 o $650 sería un valor razonable. No estoy diciendo que ese vaya a ser [el valor]”, explicó.

La cifra está muy por debajo de lo que se paga en mercados paralelos como el del dólar libre o en versiones financieras como el dólar MEP o el dólar contado con liquidación. Pero para Francos, los precios de la divisa en mercados paralelos durante la vigencia de estrictos controles de cambio no necesariamente tienen que funcionar como referencia para un escenario nuevo en el que se tiende a la unificación del mercado cambiario.

“Porque el dólar de la especulación, el dólar libre el dólar que se maneja como el dólar blue es producto de las expectativas, ¿no? Porque por eso pasamos de $900 a $1.200 (...) y ahora ahora bajamos otra vez a 900 pesos”, dijo.

“Si no hubiera el tema este de las expectativas, yo creo que un valor razonable debería ser más o menos eso, ¿no? Haciendo una proyección de costo de inflación y de valor previo”, comentó.

image.png

El que será funcionario del Gobierno de La Libertad Avanza, sin embargo, aclaró que su previsión para un dólar razonable no implica una predicción del valor al que va a estar cuando se relajen las trabas cambiarias. Más bien, señaló, se trata de una referencia respecto a cómo debería haberse movido el precio sin cepo ni expectativas tan cambiantes como las que tuvieron lugar durante el proceso de elecciones. “Lo que quiero decir es que no hay que sobrevaluar las expectativas, porque uno cuando sobrevalua las expectativas por ahí después se come un golpe”, concluyó.