Guillermo Montenegro habló sobre su posible reelección: ¿va por otro mandato?

En época de cierre de año y balances, el intendente Guillermo Montenegro realizó el suyo y apuntó que “se hizo mucho, pero falta. El día que vos crees que no falta nada, estás equivocado”. Además, no dio pistas sobre su posible reelección: “en ninguna reunión de vecinos me preguntan eso”.

“Cuando paso por una calle que está rota, me puteo a mí mismo. Yo no miento, yo también me como los mismos. El debe es grande. El asfalto es un debe histórico. Se hizo mucho, pero falta, la gente me puede decir que los pozos se los come igual”, graficó.

En cuanto al empleo, Montenegro aseguró que “en los últimos trimestres se dieron los mejores números de la historia de Mar del Plata, te podés poner contento, pero hasta que no haya cero no lo voy a estar”.

27-12-2022_el_gobernador_bonaerense_axel_kicillof.jpg

Sobre su relación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, explicó que “me llevo bien. Yo me enojo con las cosas que afectan a mi ciudad, no porque estamos en espacios políticos distintos. Yo represento a los marplatenses, entonces le voy a pedir más obras, que me cumpla, que me dé la plata antes y que el Interzonal mejore. Esto es natural y se lo pediría si la gobernadora fuera Vidal”.

“Discuto la capacidad de obras de infraestructura de provincia y nación, pero no porque te den plata, es porque Mar del Plata aporta mucho y es un cordón productivo e industrial muy importante que necesita sacar sus productos”, afirmó Montenegro en el programa Brisas Primera Edición. “La inversión tiene que ser cubierta por todos los gobiernos como pasa en otros municipios”, agregó.

Sobre los ejes sobre los que viene girando su gestión, Montenegro analizó que “apuntamos al empleo, pero teníamos que generar distintas condiciones y hoy hay 100% de empleabilidad en la construcción. El Parque Industrial hace tres años no era nada que ver. La empresa que estaba última ahora está en el medio, eso quiere decir que creció. Además, está todo asfaltado. Se trabajó muy bien con empresarios".

Embed El Parque Industrial sigue creciendo y en estos tres años alcanzó el récord de obras y nuevos proyectos. Esto significa desarrollo, innovación y posicionamiento del sector productivo marplatense. pic.twitter.com/HhjK3tSktK — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) December 12, 2022

“Hubo ahí un cambio y también en los eventos no solo en enero y febrero. Les digo a los empresarios que vengan en agosto, mayo o septiembre. Hubo una decisión estratégica. Estuvo el Enduro, el Campeonato Argentino de Rugby, el Festival de Cine. Todo eso trae mucha gente”, apuntó Montenegro.

Sobre el convenio con la AFA para la puesta en valor del Minella, remarcó que “con Tapia empecé a hablar el febrero y en septiembre avanzamos muy fuerte. Hablé 10 veces durante el Mundial. Entre enero y febrero va a venir. En papeles se avanzó bastante”.

“Mar del Plata es una plaza futbolera. Se demostró en el Mundial. Lod el estadio es importante para la región”, aseguró Montenegro.

Al referirse al aumento del boleto, expresó que “hay una mala distribución de los subsidios y eso atenta contra el transporte público en el interior. Está mal desde hace muchos años. Esto atenta contra el buen servicio. Hasta que no se modifique los subsidios tenemos que transferir mucho al costo. No se puede planificar en estas condiciones de inflación. El transporte no es bueno, lo tenemos que cambiar, no únicamente con el nuevo pliego. Hay que generar una nueva movilidad urbana. Si no, es seguir metiendo parches”.

Sobre la posible reelección, amplió que “todo el mundo me dice que le escapo, que no quiero contestar, pero en ninguna reunión de vecinos me preguntan eso, me plantean sus problemas. También tiene que ver con una realidad personal, de la gente. Este es el trabajo que hice con mayor orgullo en mi carrera profesional. Laburo 18 horas por día pensando cosas, haciendo, me muevo, hablo con la gente. ¿Me gustaría? Creo que lo más importante es ver la situación en la que está la ciudad y qué es lo mejor para todos, no qué es lo mejor para Montenegro.

montenegro limpieza.jpg

Además, se refirió al asueto que no les otorgó a los trabajadores municipales en las Fiestas. “Tenemos que pensar en los vecinos y en la problemática que generaría. En otros lugares lo pueden hacer, acá no. Es una cuestión de sentido común. No es momento. Hay mucha gente esperando los trámites. En Mar del Plata es un momento de ebullición”, afirmó.

“Tenemos que estar al lado del que genera, y eso es estar trabajando. Poner esos dos asuetos complicaba al vecino. No es un posicionamiento político, yo pienso en mi ciudad”, refirió.

Finalmente, dejó un mensaje para los vecinos y vecinas: “Gracias porque fue un año durísimo, desde lo económico y financiero, desde la falta de planificación y en nuestra ciudad hubo mucha solidaridad. Gracias por acompañarnos en el Mundial. Lo viví con la gente y fue muy emocionante, porque más allá de lo que falta, necesitábamos esa alegría”.

“Gracias la paciencia y por el respeto, por cómo me tratan, aunque pensemos distinto. Gracias por empujar juntos y buscar objetivos en común”, cerró.