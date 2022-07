"Hay faltantes de algunos medicamentos en Mar del Plata"

"Algunas marcas faltan, las que menos hay son las que vienen en sobre tipo los té porque lo que falta es el envolorio pero no la droga, porque paracetamol hay. Hay faltantes de algunos medicamentos pero no es de riesgo sanitario", sostuvo Mario Della Maggiora, presidente del Colegio de Farmacéuticos

"A veces lo que faltan son las marcas, no las drogas como el caso de la dipirona pero no es algo de esta semana sino que de tiempo atrás", completó el profesional. Respecto al aumento de precios aún no tienen detallado los aumentos generales de este año.