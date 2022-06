"Hay un promedio de un incendio declarado por día en Mar del Plata"

"Preocupa y ocupa muchos recursos del Estado. Consensuamos que estamos en un promedio de más de un incendio declarado por día y es un número muy importante", explicó Rodrigo Goncálvez, director del área de Defensa Civil.

En las últimas horas, un voraz incendio ocurrido en el barrio Las Dalias arrasó con una vivienda y una familia con seis hijos perdió todas sus pertenencias.

"La sobrecarga eléctrica, la mala utilización de métodos de calefacción, entre otros motivos, generan pérdidas materiales totales, atenciones médicas y movilicación del SAME. Y la preocupación de las bajas temperaturas que nos van a seguir acompañando", explicó Goncálvez, que son los principales motivos de estos siniestros.

Según indicó el funcionario, junio "tiene números bastante parecidos al año pasado pero con olas de frío más intensas". También alertó a quienes viajen este fin de semana largo y se hospeden en departamentos que están cerrados hace tiempo.

"No hubo personas hospitalizadas, pero no solo se pone en riesgo las familias sino también a los bomberos, equipo de Same, entre otros. Muchos no conocen el riesgo, el incendio es muy destructivo y hay que abordarlo en equipo", concluyó el titular de Defensa Civil.