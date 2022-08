Hinchas de Aldosivi acusados del incendio: "Están ensuciando a gente que no tiene nada que ver"

Leandro Abad, abogado del grupo, dijo en Ahora Noticias que quieren culpar a sus defendidos “para que se hagan cargo del hecho”. “Ellos quieren seguir yendo a la cancha como hinchas y seguir con sus actividades normales. Quieren al club, son hinchas, no son barrabravas ni nada que se le parezca”, subrayó.

“Vamos a hacer una presentación judicial para que se investigue y se esclarezca el hecho con la tranquilidad de que ellos no tienen nada que ver”, agregó el defensor de los hinchas.

Por otro lado, apuntó que “está la posibilidad de que los autores no hayan sido hinchas de Aldosivi”. “Puede ser cualquier persona que quiera causarle un mal al club. Porque para entrar cortaron un alambre, quemaron los autos, y no hay imágenes de nadie. Se los quiere culpar a ellos cuando no hay nada que los incrimine”, subrayó Abad.

Para el abogado, la investigación “siempre estuvo direccionada”. “Pero puede haber otra hipótesis que vamos a presentar”, añadió.

Gastón describió que el Grupo Plaza Italia, “es un grupo de amigos, nada que ver con la barra”. “Al momento de los hechos, la mayoría estaba trabajando”, aseguró.

“Es tristísimo no poder ir a alentar a nuestro equipo por algo que no depende de nosotros”, enfatizó.