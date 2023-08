Homenajearon al periodista "Cholo" Ciano por su trayectoria en radio y televisión

"No pienso retirarme y creo que faltará parte de mi vida el día que no esté más en un medio de difusión", expresó el experimentado periodista tras un homenaje que organizó el delegado regional el Enacom, Martín Monita , en el teatro Auditorium.

Al concluir la ceremonia, el "Cholo" ofreció un breve discurso y dijo que lo mejor de su carrera fue "vivir, participar y fundamentalmente recibir el saludo de la gente". "Ojalá hayamos pregonado con el ejemplo en esta profesión tan linda, que me permitió trabajar con personas excelentes y conocer mucha gente valiosa, como ahora que veo muchas caras nuevas".

"Cuando uno camina derecho significa que dio un buen ejemplo, no me pasó que haya alguien que me dijera 'me mataste' o 'fuiste injusto conmigo'. Algunos periodistas dicen que lo importante es que se hable de vos, ya sea mal o bien, pero en mi caso sigo deseando que hablen bien de mí, que me recuerden con cariño", concluó.

Enmarcada en el Día de la radiodifusión, que se celebra el 27 de agosto en todo el país, la distinción a Ciano se le entregó este martes a las 10.30 en la sala Gregorio Nachman del Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium, ubicado en Boulevard Marítimo 2280.

Luego, a las 11 se realizó el taller “Alfabetización en medios y TIC”, el cual tendrá una hora de duración, a cargo de personal especializado de Enacom, y estará destinado a comunicadores y estudiantes de comunicación.