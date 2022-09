Horacio Rodríguez Larreta se suma a campaña en Córdoba

image.png

Rodríguez Larreta extenderá hasta este viernes a la tarde su presencia en esta provincia. Arrancó su actividad en el sur cordobés. “Esta elección es punta de lanza de un proyecto nacional para sacar a la Argentina adelante y es importante para ponerle freno al embate institucional del kirchnerismo”, afirmó en Marcos Juárez, donde apoyó a Sara Majorel.

“Les pido que voten a Sara Majorel por dos motivos: primero, para darle continuidad a un proyecto y una gestión en la ciudad que entiendo que todos ven y valoran; y segundo, por la proyección nacional que tiene esta elección para cambiar la Argentina”, añadió.

Indicó que “ojalá” en la Argentina hubiera “muchas ciudades productivas con empuje y gente de trabajo como Marcos Juárez”. En esa línea, sostuvo que “se podría estar produciendo mucho más en un contexto nacional y provincial de una Argentina que vaya para adelante. Las ciudades como éstas necesitan de un país que promueva las exportaciones, la inversión y el trabajo”.

Rodríguez Larreta subrayó que el “federalismo es lo mejor para el destino de la Argentina” y enfatizó que “tiene que haber oportunidades de desarrollo a lo largo del país”. “Tenemos que revertir el centralismo del poder kirchnerista”, sintetizó.

Rodríguez Larreta viajó por segunda vez a Marcos Juárez este año y no dudó hacerlo de nuevo, a pesar de que no está garantizada la victoria. "Remontamos en las encuestas que nos daban 15 puntos menos de los que Sara tiene ahora y tenemos chances de ganar. Si perdemos, no será porque no lo intentamos", dicen cerca del Jefe de Gobierno porteño, quien viajó a Córdoba acompañado por su "equipo federal" integrado por el diputado Omar De Marchi, el ex diputado Marcelo Weschler y Augusto Rodríguez Larreta, hermano del candidato, entre otros.

En Marcos Juárez, Rodríguez Larreta estuvo acompañado por el senador Luis Juez; los diputados nacionales Rodrigo de Loredo, Héctor Baldassi y Omar de Marchi; el intendente y candidato a concejal, Pedro Dellarossa.

Ayer, en diálogo con Mitre Córdoba –como parte de los medios que hizo antes del desembarco– planteó que su decisión de participar como candidato en las próximas elecciones “no depende de lo que hagan otros” e incluyó en ese grupo a Macri.

Por otra parte, Schiaretti, quien fue varias veces a la ciudad, encabezó un acto junto a Verónica Crescente (exfuncionaria municipal), en la sede de Unidos por Marcos Juárez. Planteó que las propuestas que llevan “le van a dar a Marcos Juárez la posibilidad de volver a ser el centro del sur provincial”. Con esta visita, Schiaretti completó el séptimo viaje en los últimos dos meses, demostrando el interés en recuperar Marcos Juárez para Unión por Córdoba. Luego de dos mandatos, el Gobernador se enfrenta al desafío de evitar convertirse en una figura ya vieja en su provincia, por eso no solo da el visto bueno a quienes buscan instalar su candidatura presidencial, sino que se muestra activo para ampliar los éxitos electorales de su partido.

Del lado de Schiaretti tampoco se anticipan en cantar victoria. "Es una elección muy pareja, el peronismo está a tres puntos, pero puede ganar cualquiera de los dos. Aunque para Juntos por el Cambio es una elección muy importante, pero para nosotros es otra elección municipal, donde la sorpresa sería que ganen nuestros candidatos".