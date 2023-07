"Hoy me encuentro con tres huesitos y un sinfin de preguntas"

Mariela, su mamá , comenzó diciendo que “la jueza determinó sacarme a mi hija a raíz de un intento de suicidio , y la internaron en esa institución creyendo que era lo mejor para ella, que iba a estar resguardada, cuidada y que iba a ser lo mejor para ella. Y yo hoy me encuentro con tres huesitos y un sinfín de preguntas . No me voy a conformar con esto, voy a luchar para saber la verdad”.

Silvia Denis, una amiga de la familia, expresó luego que “tenemos muchas dudas desde un comienzo. La fiscal dijo que había sido un suicidio, que eran los huesos de la nena y que la habían encontrado. Lo que nosotros queremos decir es que estuvimos en el rastrillaje y vimos los perros bajar, pero nunca fueron al lugar donde se encontraron las pertenencias. Pasaron de largo, no había manchas de sangre. Si los perros se la comieron, tienen que haber rastros. Es una tomada de pelo”.

“Cómo puede ser que los perros se hayan comido a la nena si nadie vio perros. Hay un montón de incógnitas. En el colegio nos dijeron que la nena no era de faltar, y que no hay una línea de comunicación con Aldeas Infantiles. Raro”, afirmó, además.

“Otra incógnita que tenemos es que la directora de Aldeas nos dijo que la nena estaba de novia con un muchacho de 29 años. Que ella le había dicho a la nena que podía llevarlo ahí, pero el hombre no quiso ir. Una amiga nos dijo que esa propuesta no le gustó al muchacho. Nos dijo que se enojó y se puso más que enojado, violento. ¿Qué pasa con esa persona? Quienes la estaban cuidando permitieron eso”, remarcó.

“Eso es estupro, que no nos vengan a querer decir que es un delito. Es un adulto aprovechando la vulnerabilidad de una menor. Aldeas no vio nada, la nena faltó tres veces al colegio y no informaron nada. Acá hay muchas responsabilidades”, se sumó Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez.

Además, Denis acusó que la fiscal y la directora fueron agresivas. “¿Qué hace el Estado que no está cuidando a una nena de 16 años que ya había intentado suicidarse? ¿Qué pasó con las cámaras? Al día de hoy no nos dieron respuestas”, sostuvo.

“Parece que nos están tomando el pelo. Somos un número, hay una madre que hace 20 días que no come y no duerme. Dónde están los brazos, las piernas, las zapatillas. Dicen que se comieron la nena, pero la campera está entera según la fiscal. La mamá al día de hoy no pudo ver sus pertenencias”, sentenció.

Luego, Denis opinó que para ella los restos fueron “plantados”. “Yo creo que sí. Le preguntamos a la fiscal si el rostro tenía carne y dijo que no. Dar por sentado algo sin saber, es una vergüenza”.

Luego, Marta, la mamá de Lucía Pérez, realizó cuestionamientos en cuanto al tiempo que se demoró la jueza en comenzar la búsqueda de Iara. “No tiene lógica. Se hizo la denuncia a las 8.30 y no salió nadie, la jueza tendría que haberse subido a un patrullero para ir a buscarla. Dónde está el Estado. En qué manos quedan nuestros hijos. La mamá se enteró por un compañero”.