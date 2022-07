Incertidumbre en ferreteros: "Nadie sabe el costo real de una mercadería"

"La ferretería no es ajena a toda esta debacle económica e incertidumbre. Arrancamos un lunes con mucho temor, sin saber dónde estábamos parados, con variaciones de precios. Comenzaron a llegar los mensajes de WhatsApp, las advertencias de mayoristas cerrados hasta nuevo aviso, fabricantes que no entregan por falta de insumos, algunos adelantos de porcentajes de productos. No había nada claro y firme", explicó Roberto Dinucci, presidente de la Cámara de Ferreteros, en diálogo con Radio Mitre.

"Una ferretería tiene más de 17 mil artículos, 85 proveedores. Yo no puedo cambiar todo en un día, es imposible. Con esta incertidumbre, no sabemos cómo se van a reflejar las medidas de la nueva ministra", sostuvo Dinucci.

Sobre los precios, Dinucci indicó: "Nadie sabe cuánto vale el costo real de una mercadería. Los mayoristas y distribuidores cerraron las puertas, pero nosotros, los vendedores, tenemos que abrir las puertas. Lo más importante hoy es la calma, la serenidad, cuidar lo más importante: el cliente".

"Lo más preciado es el cliente", destacó Dinucci. "Yo le diría a la gente que vaya a su ferretero de confianza, que le va a vender al precio justo", concluyó.