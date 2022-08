Incertidumbre y versiones cruzadas: ¿Habrá paro de colectivos en Mar del Plata?

"Nosotros no sacamos ningún comunicado, lo desmiento completamente. Yo no he firmado nada", dijo Roberto Fernández, titular de la UTA.

Desde el gremio aseguraron que el comunicado que circula es falso, aunque no descartaron que en horas de la tarde pueda haber novedades.

El paro sigue firme, tras la negativa de las empresas de otorgar a los trabajadores un bono de 25.000 pesos en el marco de su reclamo para adelantar la revisión paritaria.

La medida de fuerza comenzará este martes a las 22 en Mar del Plata, y el resto del país, y se extenderá hasta el miércoles a las 6 de la mañana.

En el Ministerio de Trabajo, la UTA recibió la negativa patronal con el argumento de que el Estado le debe a las empresas una suma millonaria en subsidios por lo cual convocaron a un paro nacional.

Esta medida llega luego de que el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, admitiera ante los empresarios del transporte automotor de pasajeros que no tiene el dinero para cancelar la deuda por los subsidios al combustible en una situación que durante las últimas horas voceros gubernamentales dejaron trascender al informar que la situación económica es muy delicada y que “no hay más plata”.

Esa deuda motivó que desde el 19 de julio y por tiempo indeterminado, la frecuencia en el servicio de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires se redujo a la posibilidad de sostener el servicio en protesta por el atraso en el pago de los subsidios a las tarifas.

Durante la mañana de este martes habrá una reunión en el Ministerio de Trabajo donde se podría llegar a una conciliación obligatoria y evitar el paro.