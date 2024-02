"Di a luz a trillizos, mi marido me durmió y después me dijo que habían muerto"

"Quiero que se haga Justicia. Mucha gente habló sin saber lo que yo realmente estaba padeciendo. Necesito saber qué pasó con mis bebés. Yo no sé si ellos están vivos. Yo los vi moverse a mis hijos, antes de que él llegara a la habitación. Él me termina diciendo que los bebés estaban muertos", dijo la mujer.

"Cuando quedé embarazada, él me acompañó. Hicimos juntos la primera ecografía. El estuvo todo el tiempo conmigo. El dice que nunca me acompañó y es mentira. Era una persona posesiva. No podía quedarme sola con nadie. No estuvo solamente en la segunda ecografía, cuando yo me entero que iba a tener mellizos", relató la mujer.

"Fui a la casa de mi mamá. Y ahí ella llamó al 911. Me llevaron y radico la denuncia. Después de esos días de angustia, yo me siento mal y voy al Evita Pueblo, a la guardia. Me hacen un monitoreo y me dijeron que al final eran tres bebés", relató.

La mujer aseguró que dio a luz a los tres bebes el 10 de diciembre, tras una brutal golpiza de su marido.

"Luego de la golpiza, me golpea en la panza, siento dolor, voy sangrado al baño y doy a luz. Estaban en el piso del baño. Él me lleva a la habitación, yo estaba devastada, me pone una pastilla en la boca y no me acuerdo mas nada, me dormí, me drogó. No me acuerdo más nada", sostuvo.

"Cuando despierto, le pregunto de mis bebes. Y el me dice que lo había solucionado y que mis bebes estaban muertos. Que me tenía que olvidar. Le dije que los iba a denunciar. Me dijo que si yo lo denunciaba iba a matar a mis hijas", agregó.

“No me dejaba salir sola a ningún lado, me tenía encerrada. Mi vida era un infierno y no pude denunciar lo que pasó con mis bebés", relató. “Vivía amenazada: que si yo me iba me iba a buscar y encontrar, me iba a matar”, contó.

"Ese 29 de enero yo encontré la oportunidad para poder escapar, pero no sabía lo que me iba a pasar después, antes de llegar a la farmacia para buscar la medicación de mi hija. Me secuestraron", contó.