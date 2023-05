El fuerte video de Sebastián Villa y su ex pareja en la habitación que presentaron en el juicio

Los videos muestran al futbolista y a su expareja en una habitación. “No me deja salir, ya lo nuestro terminó, ya no me deja salir”, dice el colombiano .“¿Cómo va a decir que lo nuestro terminó? Está loco”, responde ella, que luego le pide que deje de grabar.

En otra grabación que hizo el delantero de Boca es él quien mira a cámara y dice: “Mira cómo te volvés”. Daniela llora y responde: “Cómo quieres que me vuelva si me dices que ya no me querés?”. Entonces, Villa afirma: “Ya no la quiero, Daniela. ¿Qué hago? Ya no la quiero”.

“Eres un estúpido”, le dice ella. Y el futbolista relata a cámara: “Mirá cómo me pega”.

https://twitter.com/HormigaXeneize/status/1655984018716753923 Villa cambió la estrategia y declaró que él es en realidad quien es víctima de violencia.

Puso este video como prueba.

"El hecho que se me ha imputado nunca lo cometí", dijo Villa en su declaración ante la jueza Claudia Dávalos, a cargo del Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, que lo juzga por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas" a su expareja Daniela Cortés.

Al hablar del vínculo y las agresiones, dijo que quien era víctima de violencia era él: "Me arañaba; yo usaba manga larga por vergüenza para que mis compañeros no vieran que me golpeaban en casa".