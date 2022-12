Un nene de 5 años murió en los brazos de sus padres tras tragarse una chinche metálica

El nene había cumplido 5 años seis días antes del fatal accidente. Al llegar al hospital, donde fue atendido de urgencia, tenía el 90% de su cerebro dañado tras ser reanimado cuatro veces por los médicos.

Luego de múltiples convulsiones y un incremento de la temperatura, el nene falleció en los brazos de sus padres, quienes manifestaron sentirse “rotos de dolor”.

image.png

El caso ocurrió en Leeds, en el Reino Unido. “Lo mantuvieron con soporte vital hasta que estuvimos listos para despedirnos. Pero nunca estás listo, ¿verdad? Mi hijo decidió que era su momento después de su último abrazo con mamá y papá. Su corazón latió por última vez mientras lo abrazábamos. Ni siquiera puedo explicar cómo me siento. Estoy rota", confesó su mamá.

Y agregó: “La gente me dice que sea fuerte, no es tan fácil como eso. He perdido a mi hijo y no puedo pensar en nada aparte de él en este momento. Es como si no supiera cómo hacer el duelo. No sé cómo sentirme, no sé qué pensar, no sé cómo actuar. Me siento como un robot. Me rompió el corazón, pero sigue siendo mi niño".