Video: le ofrecieron ser modelo y descubrió que la grababan cuando se desnudaba

Cuando la joven se retiró a una habitación para cambiarse de ropa para la sesión, el supuesto propietario del showroom le pidió que esperara un momento. En ese lapso, él ingresó brevemente al cuarto, pero al salir, lo hizo sin su celular.

Segundos después, la joven entró al cuarto con cierta desconfianza, comenzó a mirar a su alrededor y descubrió que el teléfono del propietario de la vivienda estaba escondido en un canasto, que la cámara estaba encendida y enfocada hacia el área donde se cambiaba de ropa. La chica sacó su celular y comenzó a filmar el hallazgo.

La víctima se fue de la casa y presentó una denuncia ante la Seccional Primera de Oberá. “Abro hilo de un pelotudo degenerado que no solo me grabó sin mi consentimiento esperando a que me desnude, sino que lo hizo a varias chicas y abusó de otras. Si la justicia no hace nada, la condena social te va a pesar. Es importante que todos sepan”, publicó a través de un tuit