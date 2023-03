"Violador de mierda": denunciaron a uno de los jugadores de la Selección por abuso sexual

La víctima detalló en varios mensajes el presunto abuso sexual que sufrió. "Imaginate que yo me despierto a las 6 de la tarde y me dijeron que me violaron, yo no me acordaba de nada, estuve semanas, meses, tratando de acordarme de las cosas que me decía. Lo que me decían era que yo había tomado por mis propios medios y que Montiel no tenía la culpa, que fue el vecino", afirmó en un mensaje la víctima.

"Me lavaron la cabeza para encubrirlo a este hijo de mil puta, estuve meses tratando de convencerme que él no había sido y no puedo sacarme de la cabeza su cara, violador de mierda, no sé si fue él o fueron 20 los que me violaron", agregó.

"Estuvieron semanas y meses amenazándome, con autos en la puerta de mica casa", contó en otro audio. Y reveló que la amenazaron para que no lo denuncie a Montiel: "Si lo llegás a nombrar aparecés con una bala en la cabeza"

"Todo su entorno, todos que viven de su plata, querían convencerme para que no hable porque su familia no quería que se le cague la carrera. Por eso me tuve que callar tantos años, porque no quería aparecer con un tiro en la cabeza. Y mientras tanto yo seguía en vida con una marca de que violaron y no sé cuántas personas", relató.

“El jugador que está siendo denunciado es Gonzalo Montiel, con quien la víctima había mantenido una pequeña relación, corta. Y eso ocurrió en la casa de Montiel. Esto tramita en La Matanza. Cuando fue a ratificar la denuncia, ella fue amenazada, por eso mismo haremos la denuncia por las amenazas también”, dijo Raquel Hermida Leyenda, abogada de la víctima.

“Esta chica lo había visto dos veces antes. Para invitarla (a la fiesta), él le dijo a una amiga de ambos: ‘Que venga a mi cumpleaños porque la vamos a cuidar’”, contó.