La población mundial alcanzará las 8 mil millones de personas

En ese sentido, advirtió que, como los países con los niveles de fecundidad más altos tienden a ser los que tienen el ingreso per cápita más bajo, con el tiempo, el crecimiento de la población mundial se ha concentrado cada vez más entre los países más pobres del mundo, la mayoría de los cuales se encuentran en el África subsahariana. Esto significa que el crecimiento rápido y sostenido de la población “puede frustrar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que siguen siendo el mejor camino del mundo hacia un futuro feliz y saludable”, advirtió.

Pero, señaló que, son los países más desarrollados los que están causando el mayor deterioro del medio ambiente, no los que tienen un número más alto de crecimiento poblacional. “Si bien el crecimiento de la población magnifica el impacto ambiental del desarrollo económico, el aumento de los ingresos per cápita es el principal impulsor de patrones de producción y consumo insostenibles. Los países con mayor consumo per cápita de recursos materiales y emisiones de gases de efecto invernadero tienden a ser aquellos donde el ingreso per cápita es mayor, no aquellos donde la población está creciendo rápidamente”, subrayó la ONU.

La población mundial se duplicó desde 1974, ya que las personas viven más tiempo por un acceso a la salud, los alimentos, el agua limpia y el saneamiento más eficaz que en generaciones anteriores y esto también redundó en la disminución de la mortalidad infantil y materna. Además, los avances científicos que significaron curas para enfermedades mortales, fueron fundamentales en la mejora de la calidad y extensión de la vida. Además, una proporción menor vive en la extrema pobreza, aunque esto no es así en todas las regiones del mundo.

Natalia Kanem, directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), dijo que llegar a los 8.000 millones de habitantes “es un hito trascendental para la humanidad” y aseguró que “algunos expresan su preocupación de que nuestro mundo está superpoblado con demasiadas personas y recursos insuficientes para mantener sus vidas. Estoy aquí para decir claramente que la gran cantidad de vidas humanas no es motivo de temor”.

De acuerdo con los datos demográficos, la mitad de la población todavía vive en solo 7 países: China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Nigeria y Brasil. La población de la India podría superar a la de China en los próximos años.

Entonces, las cifras significan que, por un lado la vida de los seres humanos ha mejorado y eso significa que las personas viven más tiempo, ya que:

La pobreza extrema disminuyó y la desigualdad de ingresos entre países se ha reducido en gran medida en los últimos 25 años, según los datos de la ONU.

La proporción de personas que viven en la pobreza extrema, es decir con menos de U$2 al día, ha caído del 44% en 1974 al 10%, según datos de GapMinder.

Al mismo tiempo, hay desafíos que enfrentan amplias zonas del mundo